План Трампа и Путина: ключевой союзник Украины сделал неоднозначное заявление

Кратко:
- Стармер считает, что мир можно заключать без прекращения огня
- Мир должен быть справедливым
- Украина сама определяет свои границы
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов поддержать мирное соглашение по завершению войны России против Украины без прекращения огня в качестве предварительного условия (это фактически то, что предложил Путин, и с чем согласился Трамп, - ред.) Границы своих территорий Киев должен определять сам. Об этом заявил пресс-секретарь британского главы правительства.
"Хотим видеть устойчивый и справедливый мир для Украины"
Как сообщает The Guardian он заявил, что, по мнению Стармера, перемирие, мол, не является обязательным условиям для мирного соглашения.
"Мы всегда говорили, что хотим видеть устойчивый и справедливый мир для Украины. Такой, который обеспечит возвращение мира в Европу и позволит украинскому народу жить без страха новых атак, и соглашение, которое принесёт это как можно скорее", - сказал представитель премьера Британии.
Каким в Британии видят мирное соглашение
Однако соглашение должно привести к прекращению войны и прочному миру с гарантиями безопасности для Украины.
"Соглашение, которое обеспечит возвращение мира в Европу и позволит украинскому народу жить, не опасаясь новых нападений, а также соглашение, которое обеспечит это как можно скорее, но положит конец убийствам и трансформирует это в прочный мир, подкрепленный гарантиями безопасности, станет существенным позитивным шагом… Мы хотим положить конец убийствам. Если вы сможете положить конец убийствам и одновременно установить прочный мир, это будет ещё лучше", - объяснил представитель Стармера.
Вопрос территорий
Также он подчеркнул, что Украина должна сама определить свои границы путем переговоров, а "международные границы не должны изменяться силой".
Что будут обсуждать Зеленский и Трамп – мнение эксперта:
Зеленский постарается убедить Трампа не прекращать военную помощь Украине, считает политолог Александр Морозов.
Также Вашингтону следует объяснить Киеву, как американцы видят трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина.
"При этом Трамп и его окружение должны объяснить, как они видят содержание встречи с Путиным втроем. Зеленский со своей стороны изложит позицию Украины: встреча возможна, но ее содержание должно быть ясно определено. Если же содержание будет сводиться к тому, что Украина должна подписать акт капитуляции, это абсолютно невозможно. При всей симпатии к Соединенным Штатам и желании сотрудничать, любой президент Украины на его месте мог бы сказать только одно: этого сделать нельзя. Таким образом, если мы хотим трехстороннюю встречу, необходимо четко определить ее содержание, но без вопросов о фактической капитуляции Украины", - подчеркнул Морозов.
Встреча Зеленского и Трампа – главные новости:
Как сообщал Главред, сегодня Зеленский и Трамп встретятся в Белом доме. Переговоры должны начаться в 20:15 по киевскому времени. Лидеры будут обсуждать тему возможности заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.
В преддверии встречи Зеленский поговорил с спецпредставителем США в Украине Китом Келлогом. Президент напомнил, что Киев готов работать ради мира и нуждается в гарантиях безопасности.
Путин не получит территории Украины, сказал Владимир Зеленский. Он уточнил, что "передача" агрессору России украинских земель невозможна.
О персоне: Кир Стармер
Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.
По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.
Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения.
В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.
"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.
Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.
"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.
