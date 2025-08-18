План Трампа и Путина: ключевой союзник Украины сделал неоднозначное заявление

Перемирие не является обязательным условием для мира, считает Кир Стармер.

https://glavred.info/war/plan-trampa-i-putina-klyuchevoy-soyuznik-ukrainy-sdelal-neodnoznachnoe-zayavlenie-10690757.html Ссылка скопирована

Британия хочет видеть устойчивый и справедливый мир в Украине - представитель Стармера / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Кратко:

Стармер считает, что мир можно заключать без прекращения огня

Мир должен быть справедливым

Украина сама определяет свои границы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов поддержать мирное соглашение по завершению войны России против Украины без прекращения огня в качестве предварительного условия (это фактически то, что предложил Путин, и с чем согласился Трамп, - ред.) Границы своих территорий Киев должен определять сам. Об этом заявил пресс-секретарь британского главы правительства.

"Хотим видеть устойчивый и справедливый мир для Украины"

Как сообщает The Guardian он заявил, что, по мнению Стармера, перемирие, мол, не является обязательным условиям для мирного соглашения.

видео дня

"Мы всегда говорили, что хотим видеть устойчивый и справедливый мир для Украины. Такой, который обеспечит возвращение мира в Европу и позволит украинскому народу жить без страха новых атак, и соглашение, которое принесёт это как можно скорее", - сказал представитель премьера Британии.

Каким в Британии видят мирное соглашение

Однако соглашение должно привести к прекращению войны и прочному миру с гарантиями безопасности для Украины.

"Соглашение, которое обеспечит возвращение мира в Европу и позволит украинскому народу жить, не опасаясь новых нападений, а также соглашение, которое обеспечит это как можно скорее, но положит конец убийствам и трансформирует это в прочный мир, подкрепленный гарантиями безопасности, станет существенным позитивным шагом… Мы хотим положить конец убийствам. Если вы сможете положить конец убийствам и одновременно установить прочный мир, это будет ещё лучше", - объяснил представитель Стармера.

Вопрос территорий

Также он подчеркнул, что Украина должна сама определить свои границы путем переговоров, а "международные границы не должны изменяться силой".

Что будут обсуждать Зеленский и Трамп – мнение эксперта:

Зеленский постарается убедить Трампа не прекращать военную помощь Украине, считает политолог Александр Морозов.

Также Вашингтону следует объяснить Киеву, как американцы видят трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина.

"При этом Трамп и его окружение должны объяснить, как они видят содержание встречи с Путиным втроем. Зеленский со своей стороны изложит позицию Украины: встреча возможна, но ее содержание должно быть ясно определено. Если же содержание будет сводиться к тому, что Украина должна подписать акт капитуляции, это абсолютно невозможно. При всей симпатии к Соединенным Штатам и желании сотрудничать, любой президент Украины на его месте мог бы сказать только одно: этого сделать нельзя. Таким образом, если мы хотим трехстороннюю встречу, необходимо четко определить ее содержание, но без вопросов о фактической капитуляции Украины", - подчеркнул Морозов.

Встреча Зеленского и Трампа – главные новости:

Как сообщал Главред, сегодня Зеленский и Трамп встретятся в Белом доме. Переговоры должны начаться в 20:15 по киевскому времени. Лидеры будут обсуждать тему возможности заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

В преддверии встречи Зеленский поговорил с спецпредставителем США в Украине Китом Келлогом. Президент напомнил, что Киев готов работать ради мира и нуждается в гарантиях безопасности.

Путин не получит территории Украины, сказал Владимир Зеленский. Он уточнил, что "передача" агрессору России украинских земель невозможна.

Другие новости:

О персоне: Кир Стармер Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред