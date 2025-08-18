Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

План Трампа и Путина: ключевой союзник Украины сделал неоднозначное заявление

Андрей Ганчук
18 августа 2025, 19:21
148
Перемирие не является обязательным условием для мира, считает Кир Стармер.
Стармер, Украина
Британия хочет видеть устойчивый и справедливый мир в Украине - представитель Стармера / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Кратко:

  • Стармер считает, что мир можно заключать без прекращения огня
  • Мир должен быть справедливым
  • Украина сама определяет свои границы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов поддержать мирное соглашение по завершению войны России против Украины без прекращения огня в качестве предварительного условия (это фактически то, что предложил Путин, и с чем согласился Трамп, - ред.) Границы своих территорий Киев должен определять сам. Об этом заявил пресс-секретарь британского главы правительства.

"Хотим видеть устойчивый и справедливый мир для Украины"

Как сообщает The Guardian он заявил, что, по мнению Стармера, перемирие, мол, не является обязательным условиям для мирного соглашения.

видео дня

"Мы всегда говорили, что хотим видеть устойчивый и справедливый мир для Украины. Такой, который обеспечит возвращение мира в Европу и позволит украинскому народу жить без страха новых атак, и соглашение, которое принесёт это как можно скорее", - сказал представитель премьера Британии.

Каким в Британии видят мирное соглашение

Однако соглашение должно привести к прекращению войны и прочному миру с гарантиями безопасности для Украины.

"Соглашение, которое обеспечит возвращение мира в Европу и позволит украинскому народу жить, не опасаясь новых нападений, а также соглашение, которое обеспечит это как можно скорее, но положит конец убийствам и трансформирует это в прочный мир, подкрепленный гарантиями безопасности, станет существенным позитивным шагом… Мы хотим положить конец убийствам. Если вы сможете положить конец убийствам и одновременно установить прочный мир, это будет ещё лучше", - объяснил представитель Стармера.

Вопрос территорий

Также он подчеркнул, что Украина должна сама определить свои границы путем переговоров, а "международные границы не должны изменяться силой".

Что будут обсуждать Зеленский и Трамп – мнение эксперта:

Зеленский постарается убедить Трампа не прекращать военную помощь Украине, считает политолог Александр Морозов.

Также Вашингтону следует объяснить Киеву, как американцы видят трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина.

"При этом Трамп и его окружение должны объяснить, как они видят содержание встречи с Путиным втроем. Зеленский со своей стороны изложит позицию Украины: встреча возможна, но ее содержание должно быть ясно определено. Если же содержание будет сводиться к тому, что Украина должна подписать акт капитуляции, это абсолютно невозможно. При всей симпатии к Соединенным Штатам и желании сотрудничать, любой президент Украины на его месте мог бы сказать только одно: этого сделать нельзя. Таким образом, если мы хотим трехстороннюю встречу, необходимо четко определить ее содержание, но без вопросов о фактической капитуляции Украины", - подчеркнул Морозов.

Встреча Зеленского и Трампа – главные новости:

Как сообщал Главред, сегодня Зеленский и Трамп встретятся в Белом доме. Переговоры должны начаться в 20:15 по киевскому времени. Лидеры будут обсуждать тему возможности заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

В преддверии встречи Зеленский поговорил с спецпредставителем США в Украине Китом Келлогом. Президент напомнил, что Киев готов работать ради мира и нуждается в гарантиях безопасности.

Путин не получит территории Украины, сказал Владимир Зеленский. Он уточнил, что "передача" агрессору России украинских земель невозможна.

Другие новости:

О персоне: Кир Стармер

Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.

Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.

"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Великобритании оккупированные территории война России и Украины Кир Стармер
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жара усилится, а потом придет резкое похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

Жара усилится, а потом придет резкое похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

19:43Синоптик
Зеленский принял в США лидеров Европы и раскрыл планы на переговоры

Зеленский принял в США лидеров Европы и раскрыл планы на переговоры

19:38Политика
План Трампа и Путина: ключевой союзник Украины сделал неоднозначное заявление

План Трампа и Путина: ключевой союзник Украины сделал неоднозначное заявление

19:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Последние новости

19:43

Жара усилится, а потом придет резкое похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

19:38

Зеленский принял в США лидеров Европы и раскрыл планы на переговоры

19:21

План Трампа и Путина: ключевой союзник Украины сделал неоднозначное заявление

19:17

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме - онлайн трансляция решающей встречи

19:10

"Будапешт" вместо НАТО: как Россия руками Трампа пытается вернуть Украинумнение

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
19:08

Ловушка для Украины: чем закончатся переговоры Зеленского и Трампа

18:57

Тыква будет как мед: две вещи в сентябре, и соседи будут завидовать вашему урожаюВидео

18:25

Трамп сделал громкое заявление о конце войны в Украине перед переговорами с Зеленским

18:12

Болезнь или смерть могут настигнуть: можно ли носить украшения умерших родственниковВидео

Реклама
18:00

Успеть за 13 секунд: только настоящий Шерлок найдет конверт на рисунке

17:56

Мощный 5-балльный шторм приближается к Украине: в ближайшее время ударит магнитная буря

17:52

Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

17:37

Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

17:34

Четыре строгих запрета, которые уберегут от неприятностей: приметы 19 августа

17:29

Еврофаны плюются от негодования: Евровидение сменило логотип конкурса впервые за 10 лет

17:17

Что никогда нельзя стирать в стиральной машине: эксперты назвали ТОП-5 вещей

17:10

Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

17:03

Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе: в Sky News узнали детали

16:38

Украинцам начали выписывать масштабные штрафы из-за рыбалки: какая причина

16:32

Бьет на 3000 км и может изменить ход войны - в Минобороны заявили о новой украинской ракетеВидео

Реклама
16:23

Звезду "МастерШеф" обидели в супермаркете из-за ее детей

16:10

Украинцы смогут получать сразу две пенсии: Кабмин готовит важное решение

15:42

Грабители "обнесли" квартиру популярного украинского певца

15:39

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она былаВидео

15:34

Без волос и четырех частей тела: как будут выглядеть люди в будущем

15:34

В США раскрыли планы Трампа по Украине и назвали наглое требование Путина

15:17

"Судью Майдана" Жернакова обвинили в махинациях в Общественном совете доброчесности, оценивающем судей, – СМИ

15:14

Цугцванг для Киева: что грозит Украине после переговоров Зеленского с Трампом

15:08

"Трамп поймет, что Путин хочет его обмануть": Салливан сказал, что должны сделать США

14:41

У Орбана пригрозили отключить Украине свет: что стало причиной скандала

14:29

Раскрыта главная тайна котов - вот почему коты не всегда приземляются на лапыВидео

14:23

В Украине планируют повысить зарплату врачам: сколько будут получать

14:21

"Ела очень мало": голливудская украинка Мила Кунис рассказала о сложном этапе

14:10

Гнилой план Трампа-Путина: почему Украине придется выбирать между плохим и катастрофическиммнение

14:09

Ударили перед переговорами: Зеленский сделал заявление после атаки по Украине с 10 погибшимиФото

13:47

"Россияне сдаются": ВСУ пошли вперед и имеют успехи на ряде направлений, что известно

13:29

Потап впервые заговорил о сыне от Насти Каменских - детали

13:20

Жена Тимура Мирошниченко раскрыла, куда исчез ведущий

13:16

Армия РФ с пулеметами круглосуточно дежурит на пляжах Крыма: к чему готовится враг

13:14

"Алиев не должен расслабляться": РФ цинично ударила по объектам АзербайджанаФото

Реклама
13:04

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

13:01

Где три отличия между сценой в магазине: только "настоящие детективы" угадают

12:23

Погода в Украине принесет новый "сюрприз": надвигается антициклон Kyra

12:17

Ведущая 1+1 засветила загадочного мужа на годовщину свадьбы

12:13

Фаршированный перец по-новому: весь секрет в начинкеВидео

12:06

Летучие мыши залетают в квартиры украинцев: о чем предупреждают зоозащитники

11:53

Возраст - не проблема: психолог рассказал, как найти друзей во взрослой жизни

11:37

Ставки высоки: на какой компромисс готов пойти Зеленский на встрече с Трампом - FT

11:33

Он обожал летать и отдал жизнь за Украину: на фронте погиб полковник "Камикадзе"Эксклюзив

11:27

"Какой взрослый мужчинка": третья жена Гусева показала полуторагодовалого сына

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять