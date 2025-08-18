Укр
Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

Андрей Ганчук
18 августа 2025, 17:10обновлено 18 августа, 17:47
Украина готова работать максимально продуктивно для завершения войны и получения гарантий безопасности, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Келлог
Зеленский поблагодарил Келлога за поддержку и заявил, что у Трампа есть сила, чтобы заставить РФ пойти на релаьный мир / Офис президента

Кратко:

  • Украине нужны мир и гарантии безопасности - Зеленский
  • Зеленский напомнил, что Россия снова ударила по гражданским объектам
  • Зеленский: у Трампа есть сила, чтобы заставить Россию пойти на мир

Украина готова к максимальной работе для обеспечения завершения войны и получения гарантий безопасности. Страна-оккупант Россия ночью снова нанесла жестокие удары по гражданским лицам, в результате чего погибли и пострадали люди. Кремль можно принудить к миру только силой, и у Трампа есть такая сила. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Встреча с Келлогом в Вашингтоне

В своем аккаунте в Telegram глава государства сообщил, что в понедельник, 18 августа, провел встречу со спецпредставителем США в Украине Китом Келлогом. Зеленский поблагодарил Келлога за встречу и совместную работу.

"Господин генерал Келлог! Спасибо за встречу и за совместную работу с нашей командой. Президент Трамп пригласил сегодня в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи - очень серьезно", - сказал Зеленский.

Украина готова работать над миром и гарантиями безопасности

Глава государства напомнил, что Киев готов продолжать работу над обеспечением мира в Украине.

"Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет обо всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи", - добавил президент.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Кто представляет США на переговорах с Украиной и Россией / Инфографика: Главред

Удары оккупантов России по Украине

Президент напомнил, что в ночь на 18 августа россияне нанесли воздушные удары по Харькову, Запорожью, Сумам и Одессе. Пострадали и погибли люди.

"В ночь на сегодня продолжились российские атаки против наших городов. Среди убитых два ребенка, также есть десятки раненых. Люди просто спали, когда российская армия нанесла удары по городам", - сказал Зеленский.

"У Трампа есть такая сила"

Россию можно заставить пойти на мир только силой, и у Трампа есть такая сила. Чтобы наступил реальный мир, необходимо сделать правильные шаги.

"Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности - Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и Президент Трамп имеет такую силу. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Что говорит эксперт

Путин не собирается заканчивать войну против Украины, сказал Главреду политолог Андрей Золотарев. Кремль будет использовать переговоры для своих манипуляций.

Согласно его прогнозу, Россия намерена воевать до 2030 года.

"Что же касается Путина, то в его планы не входит окончание войны с Украиной. Хитрость Путина состоит в том, чтобы предложить тот вариант, который будет отвергнут Зеленским, а затем настаивать о том, что проблема войны и мира находится не в Москве, а в Киеве, а Зеленский – часть этой проблемы. В контексте переговоров Уиткоффа и Дмитриева можно говорить о том, что речь идет о проектах США и РФ на примерно пять триллионов долларов. Вот Кремль и пытается разделить мух и котлеты. А войну Путин намерен продолжать и до 2030 года уже все распланировал", - подчеркнул Золотарев.

Встреча Зеленского и Трампа – главные новости:

Как сообщал Главред, Зеленский и Трамп встретятся вечером 18 августа в 20:15 по Киеву. Лидеры должны обсудить возможность заключение мира между Украиной и Россией.

В Белом доме надеются, что следом удастся провести саммит Трампа, Зеленского и Путина. Организация встречи является ключевой краткосрочной целью Трампа.

Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе, написали журналисты Sky News. Согласно данным источников, дипломаты в Европе получили от коллег из США сигнал о необходимости готовности к такой встрече. Место переговоров пока неизвестно.

Другие новости:

О персоне: Кит Келлог

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

Владимир Зеленский Дональд Трамп встреча Зеленского и Трампа война России и Украины Кит Келлог
Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

17:52Политика
Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

17:37Мир
Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

17:10Политика
