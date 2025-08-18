Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе: в Sky News узнали детали

Европа получила сигнал от США по поводу возможной встречи.

Встреча Зеленского, Трампа и Путина может состояться в Европе - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

США попросили Европу быть готовой к возможной встрече Трампа, Зеленского и Путина

Встреча может состояться в Европе

Италия предложила провести встречу Зеленского, Трампа и Путина в Риме

Дипломаты Европы получили от коллег из США просьбу быть готовыми к трехсторонней встрече президента Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Мероприятие может состояться уже в конце недели.

Что известно о возможной встрече Зеленского, Трампа и Путина

Журналисты Sky News пишут, что европейские дипломаты пока не могут согласовать место проведения встречи. Результаты сегодняшних переговоров между Трампом, Зеленским и лидерами Европы в Вашингтоне могут повлиять на перспективы проведения саммита.

В США и Европе согласны провести встречу

Согласно информации издания, Соединенные Штаты и страны ЕС согласились с тем, что встреча Трампа, Зеленского и Путина должна будет проводиться в Европе в случае, если не будет каких-либо изменений.

Италия предложила Рим как место встречи

Журналисты напомнили, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время конференции "коалиции желающих" в формате видеоконференции, предложила провести саммит Зеленского, Трампа и Путина в Риме. Президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на Женеве.

Что говорит эксперт

Путин не планирует прекращать войну против Украины и использует переговоры для своих манипуляций, считает политолог Андрей Золотарев.

По его мнению, Путин намерен воевать до 2030 года.

"Что же касается Путина, то в его планы не входит окончание войны с Украиной. Хитрость Путина состоит в том, чтобы предложить тот вариант, который будет отвергнут Зеленским, а затем настаивать о том, что проблема войны и мира находится не в Москве, а в Киеве, а Зеленский – часть этой проблемы. В контексте переговоров Уиткоффа и Дмитриева можно говорить о том, что речь идет о проектах США и РФ на примерно пять триллионов долларов. Вот Кремль и пытается разделить мух и котлеты. А войну Путин намерен продолжать и до 2030 года уже все распланировал", - подчеркнул Золотарев.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне – главные новости:

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа. Зеленский уже в Вашингтоне. Ожидается обсуждение перспектив заключения мирного соглашения между Украиной и РФ. Встреча запланирована на 20:15 по Киеву.

По данным Financial Times, цель Зеленского – обсуждение урегулирования без давления на Украину и вывода войск из Донбасса. Президент готов пойти на "приемлемый компромисс" исходя из ситуации на текущей линии фронта.

В Белом доме рассчитывают, что после встречи Зеленского и Трампа состоится уже трехсторонняя встреча при участии Путина, пишет Axios. Организация таких переговоров – ключевая краткосрочная цель Трампа. Однако пока нельзя сказать, насколько реалистичен этот сценарий.

