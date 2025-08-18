Укр
Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе: в Sky News узнали детали

Андрей Ганчук
18 августа 2025, 17:03
Европа получила сигнал от США по поводу возможной встречи.
Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе: в Sky News узнали детали
Встреча Зеленского, Трампа и Путина может состояться в Европе - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • США попросили Европу быть готовой к возможной встрече Трампа, Зеленского и Путина
  • Встреча может состояться в Европе
  • Италия предложила провести встречу Зеленского, Трампа и Путина в Риме

Дипломаты Европы получили от коллег из США просьбу быть готовыми к трехсторонней встрече президента Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Мероприятие может состояться уже в конце недели.

Что известно о возможной встрече Зеленского, Трампа и Путина

Журналисты Sky News пишут, что европейские дипломаты пока не могут согласовать место проведения встречи. Результаты сегодняшних переговоров между Трампом, Зеленским и лидерами Европы в Вашингтоне могут повлиять на перспективы проведения саммита.

В США и Европе согласны провести встречу

Согласно информации издания, Соединенные Штаты и страны ЕС согласились с тем, что встреча Трампа, Зеленского и Путина должна будет проводиться в Европе в случае, если не будет каких-либо изменений.

Италия предложила Рим как место встречи

Журналисты напомнили, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время конференции "коалиции желающих" в формате видеоконференции, предложила провести саммит Зеленского, Трампа и Путина в Риме. Президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на Женеве.

Что говорит эксперт

Путин не планирует прекращать войну против Украины и использует переговоры для своих манипуляций, считает политолог Андрей Золотарев.

По его мнению, Путин намерен воевать до 2030 года.

"Что же касается Путина, то в его планы не входит окончание войны с Украиной. Хитрость Путина состоит в том, чтобы предложить тот вариант, который будет отвергнут Зеленским, а затем настаивать о том, что проблема войны и мира находится не в Москве, а в Киеве, а Зеленский – часть этой проблемы. В контексте переговоров Уиткоффа и Дмитриева можно говорить о том, что речь идет о проектах США и РФ на примерно пять триллионов долларов. Вот Кремль и пытается разделить мух и котлеты. А войну Путин намерен продолжать и до 2030 года уже все распланировал", - подчеркнул Золотарев.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне – главные новости:

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа. Зеленский уже в Вашингтоне. Ожидается обсуждение перспектив заключения мирного соглашения между Украиной и РФ. Встреча запланирована на 20:15 по Киеву.

По данным Financial Times, цель Зеленского – обсуждение урегулирования без давления на Украину и вывода войск из Донбасса. Президент готов пойти на "приемлемый компромисс" исходя из ситуации на текущей линии фронта.

В Белом доме рассчитывают, что после встречи Зеленского и Трампа состоится уже трехсторонняя встреча при участии Путина, пишет Axios. Организация таких переговоров – ключевая краткосрочная цель Трампа. Однако пока нельзя сказать, насколько реалистичен этот сценарий.

Другие новости:

Об источнике: Sky News

Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Европа Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

17:52Политика

Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

17:52Политика
Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

17:37Мир

Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

17:37Мир
Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

17:10Политика

Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

17:10Политика
Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

17:52

Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

17:37

Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

17:34

Четыре строгих запрета, которые уберегут от неприятностей: приметы 19 августа

17:29

Еврофаны плюются от негодования: Евровидение сменило логотип конкурса впервые за 10 лет

17:17

Что никогда нельзя стирать в стиральной машине: эксперты назвали ТОП-5 вещей

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
17:10

Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

17:03

Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе: в Sky News узнали детали

16:54

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме - онлайн трансляция решающей встречи

16:38

Украинцам начали выписывать масштабные штрафы из-за рыбалки: какая причина

16:32

Бьет на 3000 км и может изменить ход войны - в Минобороны заявили о новой украинской ракете

16:23

Звезду "МастерШеф" обидели в супермаркете из-за ее детей

16:10

Украинцы смогут получать сразу две пенсии: Кабмин готовит важное решение

15:42

Грабители "обнесли" квартиру популярного украинского певца

15:39

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

15:34

Без волос и четырех частей тела: как будут выглядеть люди в будущем

15:34

В США раскрыли планы Трампа по Украине и назвали наглое требование Путина

15:17

"Судью Майдана" Жернакова обвинили в махинациях в Общественном совете доброчесности, оценивающем судей, – СМИ

15:14

Цугцванг для Киева: что грозит Украине после переговоров Зеленского с Трампом

15:08

"Трамп поймет, что Путин хочет его обмануть": Салливан сказал, что должны сделать США

14:41

У Орбана пригрозили отключить Украине свет: что стало причиной скандала

14:29

Раскрыта главная тайна котов - вот почему коты не всегда приземляются на лапы

14:23

В Украине планируют повысить зарплату врачам: сколько будут получать

14:21

"Ела очень мало": голливудская украинка Мила Кунис рассказала о сложном этапе

14:10

Гнилой план Трампа-Путина: почему Украине придется выбирать между плохим и катастрофическим

14:09

Ударили перед переговорами: Зеленский сделал заявление после атаки по Украине с 10 погибшими

13:47

"Россияне сдаются": ВСУ пошли вперед и имеют успехи на ряде направлений, что известно

13:29

Потап впервые заговорил о сыне от Насти Каменских - детали

13:20

Жена Тимура Мирошниченко раскрыла, куда исчез ведущий

13:16

Армия РФ с пулеметами круглосуточно дежурит на пляжах Крыма: к чему готовится враг

13:14

"Алиев не должен расслабляться": РФ цинично ударила по объектам Азербайджана

13:04

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

13:01

Где три отличия между сценой в магазине: только "настоящие детективы" угадают

12:23

Погода в Украине принесет новый "сюрприз": надвигается антициклон Kyra

12:17

Ведущая 1+1 засветила загадочного мужа на годовщину свадьбы

12:13

Фаршированный перец по-новому: весь секрет в начинке

12:06

Летучие мыши залетают в квартиры украинцев: о чем предупреждают зоозащитники

11:53

Возраст - не проблема: психолог рассказал, как найти друзей во взрослой жизни

11:37

Ставки высоки: на какой компромисс готов пойти Зеленский на встрече с Трампом - FT

11:33

Он обожал летать и отдал жизнь за Украину: на фронте погиб полковник "Камикадзе"

11:27

"Какой взрослый мужчинка": третья жена Гусева показала полуторагодовалого сына

11:22

"Уже не будут прежними": муж Ани Лорак ошеломил заявлением

11:18

Трампу уже никто не поверит: стало известно, какие страны помогут Украине остановить войну

11:07

Некоторые украинцы могут получить деньги на оплату коммуналки: кто в списке

11:06

Как выбрать идеальный арбуз за пять секунд - четыре верных признака

10:50

Гороскоп на завтра 19 августа: Рыбам - потери, Скорпионам - праздник

10:50

"Риз уже мечтает о третьем": Ирина Сопонару сделала громкое признание

10:37

В Киеве взорвался автомобиль, окрашенный под военный: в Сети пишут о покушении

10:29

Степь словно покрылась сединой: украинские поля "захватило" редкое растение

10:24

Китайский гороскоп на завтра 19 августа: Тиграм - несчастный случай, Кроликам - сплетни

10:13

"Как перед войной в Ираке": среди европейских лидеров царит паника - NYT

