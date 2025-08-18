Ставки высоки: на какой компромисс готов пойти Зеленский на встрече с Трампом - FT

Вашингтонский саммит, вероятно, определит развитие событий в Европе на десятилетия вперёд.

В феврале 2025-го переговоры с Трампом и Джей Ди Вэнсом закончились скандалом и заморозкой военной помощи / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы:

18 августа Зеленский встретится с Трампом в Белом доме

Главная цель - мирный процесс без давления на Киев и без невыполнимых условий

Зеленский готов к "компромиссу по линии фронта"

В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретится в Белом доме с главой США Дональдом Трампом. Это будет одна из самых важных встреч за время его президентства, которая даст шанс перезагрузить отношения лидером Америки, обеспечить справедливое окончание войны с Россией и закрепить гарантии США относительно будущей безопасности Украины. Об этом пишет издание Financial Times.

Журналисты также отмечают: Зеленскому также следует избежать катастрофы в Белом доме, как это было в феврале 2025 года, когда после перепалки с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом США на короткое время заморозили поставки оружия и обмен разведданными с Украиной.

На этот раз Зеленский прибудет в Вашингтон с "подкреплением". К переговорам с Трампом присоединятся европейские лидеры. Детальнее о том, кто примет участие в саммите, читайте в материале: Высадка десанта из Европы в Вашингтоне: кто поедет с Зеленским на переговоры с Трампом.

Чего хочет добиться Зеленский и какой компромисс его устроит

Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к президенту, заявил, что целью Зеленского на встрече будет установление "продуктивного процесса мирного урегулирования без давления на Украину с целью выполнения невыполнимых шагов, таких как вывод войск" из Донецкой и Луганской областей.

Ради этого президент Украины готов пойти на "приемлемый компромисс" по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы, пишет FT.

Ставки очень высоки

"Решения, которые будут приняты в Вашингтоне в понедельник, определят развитие событий в Европе как минимум на десятилетия вперёд", — сказал FT Константин Елисеев, советник по внешней политике предшественника Зеленского - Петра Порошенко.

Аналогичную позицию в воскресенье обозначили и высокопоставленные чиновники администрации Трампа.

Среди европейцев царит паника

Издание The New York Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата пишет о том, что встреча в Белом доме европейских лидеров и президентов США и Украины созывается с невиданной поспешностью - впервые со времён перед войной в Ираке.

"Один высокопоставленный европейский дипломат, который высказался на условиях анонимности из-за опасений вызвать гнев Трампа, описал панику, царившую среди европейских союзников. Дипломат не видел, чтобы встреча, подобная той, которая была запланирована на понедельник, собиралась так быстро со времени, предшествовавшем войне в Ираке, - отмечает издание.

По словам дипломата, главная задача - избежать повторения ситуации, которая произошла в феврале, когда Зеленский встретился с Трампом перед телекамерами в Белом доме.

Встреча Трампа и Зеленского - что известно

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 16 августа провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. После разговора Зеленский объявил, что 18 августа поедет в Вашингтон для переговоров с главой Белого дома.

Утром в понедельник появилась информация, что Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон.

Согласно обнародованному расписанию, Трамп поприветствует президента Украины в 20:00 по киевскому времени.

Официальная встреча лидеров начнется в 20:15 по Киеву в Овальном кабинете Белого дома.

Совместная встреча с европейскими лидерами должна начаться в 22:00 по киевскому времени.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники написало о целях визита Зеленского и европейских лидеров в Белый дом.

В частности, от Трампа хотят добиться ясности в отношении того, какие именно гарантии безопасности США готовы предоставить в рамках попыток организовать встречу с президентом Украины Зеленским и российским диктатором Путиным.

Также Европа хочет узнать больше о требованиях Путина; определить сроки трехсторонней встречи с участием Зеленского, Трампа и Путина; побудить США к усилению санкций против России.

Как добиться настоящих переговоров с Путиным - мнение эксперта

Аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов считает, что США могли бы "додавить" Кремль довольно просто. Хотя скорее всего Дональд Трамп будет оказывать давление на Украину и Европу.

"Но на самом деле меньшие усилия нужны, чтобы свалить Путина и его режим. Еще немного санкций, еще немного давления, еще немного оружия, чтобы экономический коллапс сопровождался отсутствием успеха на фронте. И все правда закончится быстро. И настоящими переговорами с Путиным. Если тот вообще успеет", - заявил Богданов.

Другие новости:

