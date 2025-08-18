Укр
Ставки высоки: на какой компромисс готов пойти Зеленский на встрече с Трампом - FT

Анна Ярославская
18 августа 2025, 11:37
Вашингтонский саммит, вероятно, определит развитие событий в Европе на десятилетия вперёд.
Зеленский, Трамп
В феврале 2025-го переговоры с Трампом и Джей Ди Вэнсом закончились скандалом и заморозкой военной помощи / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы:

  • 18 августа Зеленский встретится с Трампом в Белом доме
  • Главная цель - мирный процесс без давления на Киев и без невыполнимых условий
  • Зеленский готов к "компромиссу по линии фронта"

В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретится в Белом доме с главой США Дональдом Трампом. Это будет одна из самых важных встреч за время его президентства, которая даст шанс перезагрузить отношения лидером Америки, обеспечить справедливое окончание войны с Россией и закрепить гарантии США относительно будущей безопасности Украины. Об этом пишет издание Financial Times.

Журналисты также отмечают: Зеленскому также следует избежать катастрофы в Белом доме, как это было в феврале 2025 года, когда после перепалки с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом США на короткое время заморозили поставки оружия и обмен разведданными с Украиной.

На этот раз Зеленский прибудет в Вашингтон с "подкреплением". К переговорам с Трампом присоединятся европейские лидеры. Детальнее о том, кто примет участие в саммите, читайте в материале: Высадка десанта из Европы в Вашингтоне: кто поедет с Зеленским на переговоры с Трампом.

Чего хочет добиться Зеленский и какой компромисс его устроит

Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к президенту, заявил, что целью Зеленского на встрече будет установление "продуктивного процесса мирного урегулирования без давления на Украину с целью выполнения невыполнимых шагов, таких как вывод войск" из Донецкой и Луганской областей.

Ради этого президент Украины готов пойти на "приемлемый компромисс" по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы, пишет FT.

Ставки очень высоки

"Решения, которые будут приняты в Вашингтоне в понедельник, определят развитие событий в Европе как минимум на десятилетия вперёд", — сказал FT Константин Елисеев, советник по внешней политике предшественника Зеленского - Петра Порошенко.

Аналогичную позицию в воскресенье обозначили и высокопоставленные чиновники администрации Трампа.

Среди европейцев царит паника

Издание The New York Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата пишет о том, что встреча в Белом доме европейских лидеров и президентов США и Украины созывается с невиданной поспешностью - впервые со времён перед войной в Ираке.

"Один высокопоставленный европейский дипломат, который высказался на условиях анонимности из-за опасений вызвать гнев Трампа, описал панику, царившую среди европейских союзников. Дипломат не видел, чтобы встреча, подобная той, которая была запланирована на понедельник, собиралась так быстро со времени, предшествовавшем войне в Ираке, - отмечает издание.

По словам дипломата, главная задача - избежать повторения ситуации, которая произошла в феврале, когда Зеленский встретился с Трампом перед телекамерами в Белом доме.

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Встреча Трампа и Зеленского - что известно

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 16 августа провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. После разговора Зеленский объявил, что 18 августа поедет в Вашингтон для переговоров с главой Белого дома.

Утром в понедельник появилась информация, что Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон.

Согласно обнародованному расписанию, Трамп поприветствует президента Украины в 20:00 по киевскому времени.

Официальная встреча лидеров начнется в 20:15 по Киеву в Овальном кабинете Белого дома.

Совместная встреча с европейскими лидерами должна начаться в 22:00 по киевскому времени.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники написало о целях визита Зеленского и европейских лидеров в Белый дом.

В частности, от Трампа хотят добиться ясности в отношении того, какие именно гарантии безопасности США готовы предоставить в рамках попыток организовать встречу с президентом Украины Зеленским и российским диктатором Путиным.

Также Европа хочет узнать больше о требованиях Путина; определить сроки трехсторонней встречи с участием Зеленского, Трампа и Путина; побудить США к усилению санкций против России.

Как добиться настоящих переговоров с Путиным - мнение эксперта

Аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов считает, что США могли бы "додавить" Кремль довольно просто. Хотя скорее всего Дональд Трамп будет оказывать давление на Украину и Европу.

"Но на самом деле меньшие усилия нужны, чтобы свалить Путина и его режим. Еще немного санкций, еще немного давления, еще немного оружия, чтобы экономический коллапс сопровождался отсутствием успеха на фронте. И все правда закончится быстро. И настоящими переговорами с Путиным. Если тот вообще успеет", - заявил Богданов.

О персоне: Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

новости США Владимир Зеленский война России и Украины мирные переговоры Зеленский и союзники в Вашингтоне
"Алиев не должен расслабляться": РФ цинично ударила по объектам Азербайджана

"Алиев не должен расслабляться": РФ цинично ударила по объектам Азербайджана

13:14Мир
Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

13:04Война
Погода в Украине принесет новый "сюрприз": надвигается антициклон Kyra

Погода в Украине принесет новый "сюрприз": надвигается антициклон Kyra

12:23Синоптик
Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, список

Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, список

13:29

Потап впервые заговорил о сыне от Насти Каменских - детали

13:20

Жена Тимура Мирошниченко раскрыла, куда исчез ведущий

13:16

Армия РФ с пулеметами круглосуточно дежурит на пляжах Крыма: к чему готовится враг

13:14

"Алиев не должен расслабляться": РФ цинично ударила по объектам АзербайджанаФото

13:04

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
13:01

Где три отличия между сценой в магазине: только "настоящие детективы" угадают

12:23

Погода в Украине принесет новый "сюрприз": надвигается антициклон Kyra

12:17

Ведущая 1+1 засветила загадочного мужа на годовщину свадьбы

12:13

Фаршированный перец по-новому: весь секрет в начинкеВидео

12:06

Летучие мыши залетают в квартиры украинцев: о чем предупреждают зоозащитники

11:53

Возраст - не проблема: психолог рассказал, как найти друзей во взрослой жизни

11:37

Ставки высоки: на какой компромисс готов пойти Зеленский на встрече с Трампом - FT

11:33

Он обожал летать и отдал жизнь за Украину: на фронте погиб полковник "Камикадзе"Эксклюзив

11:27

"Какой взрослый мужчинка": третья жена Гусева показала полуторагодовалого сына

11:22

"Уже не будут прежними": муж Ани Лорак ошеломил заявлением

11:18

Трампу уже никто не поверит: стало известно, какие страны помогут Украине остановить войнуВидео

11:07

Некоторые украинцы могут получить деньги на оплату коммуналки: кто в списке

11:06

Как выбрать идеальный арбуз за пять секунд - четыре верных признака

10:50

Гороскоп на завтра 19 августа: Рыбам - потери, Скорпионам - праздник

10:50

"Риз уже мечтает о третьем": Ирина Сопонару сделала громкое признание

10:37

В Киеве взорвался автомобиль, окрашенный под военный: в Сети пишут о покушенииФото

10:29

Степь словно покрылась сединой: украинские поля "захватило" редкое растение

10:24

Китайский гороскоп на завтра 19 августа: Тиграм - несчастный случай, Кроликам - сплетни

10:13

"Как перед войной в Ираке": среди европейских лидеров царит паника - NYT

09:55

Четыре знака зодиака, которые по натуре ворчливы

09:46

Наталья Могилевская впервые показала лицо младшей дочери - детали

09:45

Когда состоится встреча Трампа и Зеленского: обнародовано расписание президента США

09:37

Перед встречей Трампа и Зеленского: РФ обстреляла ракетами ЗапорожьеФото

09:37

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 августа (обновляется)

09:21

Враг хочет захватить еще одну область: Сырский сказал, где РФ готовит наступление

09:19

Как может измениться театр боевых действий на Харьковщинемнение

09:05

Зеленский и "европейский десант" едут к Трампу: раскрыты ключевые темы переговоров

08:54

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине КарольВидео

08:39

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Об условиях Путина, которые страшнее "Орешника"мнение

08:09

Война в Украине может прекратиться "почти сразу": Трамп назвал два условия

07:24

"Уверен, защитим Украину": Зеленский прибыл в Вашингтон

06:47

РФ ударила по многоэтажке в Харькове: погиб ребёнок, десятки людей раненыФотоВидео

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти 84

04:34

Какой самый большой миф об Украине - объяснение историка удивит многихВидео

03:32

"Коалиция решительных" готова разместить войска в Украине: названы сроки

02:30

Убьет коробку за несколько месяцев: эксперт назвал семь привычек, разрушающих АКПП

01:30

"Не получилась какая-то личная жизнь": Данилко впервые рассказал, почему одинок

17 августа, воскресенье
23:38

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикойФотоВидео

22:13

Сколько провалов скрывает "Буревестник": эксперт оценил испытания ракеты-неудачника

21:30

Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

21:21

Зеленского будут вынуждать согласиться: Трамп намекнул на главную тему переговоров

20:24

Почему нельзя носить черное 18 августа: приметы, которые могут удивить

19:56

Санкции действуют: Рубио рассказал о курьезе с российской делегацией на Аляске

19:40

Укра

