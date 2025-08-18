"Как перед войной в Ираке": среди европейских лидеров царит паника - NYT

Встреча в Белом доме европейских лидеров и президентов США и Украины созывается с невиданной поспешностью - впервые со времён перед войной в Ираке. Об этом пишет New York Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
"Один высокопоставленный европейский дипломат, который высказался на условиях анонимности из-за опасений вызвать гнев Трампа, описал панику, царившую среди европейских союзников. Дипломат не видел, чтобы встреча, подобная той, которая была запланирована на понедельник, собиралась так быстро со времени, предшествовавшем войне в Ираке, - пишет издание.
Чего опасаются европейские лидеры
По словам дипломата, главная задача - избежать повторения ситуации, которая произошла в феврале, когда Зеленский встретился с Трампом перед телекамерами в Белом доме.
"На той встрече Трамп отчитал украинского президента, сказав, что "у вас нет козырей" в этой войне - по сути, призвав слабую иностранную державу подчиниться требованиям гораздо более могущественной. Президент повторил это в пятницу вечером, после того как Путин вернулся на Дальний Восток России, заявив в интервью Fox News, что Украина должна осознать, что Россия - более "мощная" страна, и эта мощь означает, что Зеленский должен пойти на уступки", - говорится в материале.
О чем будут говорить в Вашингтоне
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник. После этого состоится общая встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.
Ранее Reuters сообщил, что Путин требует от Украины полностью вывести войска из Донецкой области якобы в обмен на отвод своих оккупантов из других регионов и заморозку в Херсонской и Луганской областях. Кроме того, в Кремле требуют отказа от вступления Украины в НАТО и отмены "запрета" РПЦ и русского языка.
"Зеленский отклонил это требование, сообщил источник", - говорится в сообщении.
По данным журналистов, Трамп также заявил, что согласился с Путиным в том, что мирное соглашение следует искать без предварительного прекращения огня, которого требовали Украина и её европейские союзники и чего ранее требовал сам Трамп.
По информации источника, шаги американского президента США были холодно восприняты в Европе.
Чего пытается добиться Путин: мнение эксперта
Украинский политолог Александр Кочетков считает, что каждое из условий, что выдвигается Украине, разрушает Украину и приближает ее к статусу российского федерального округа.
"России надо, чтобы бойцы ВСУ, понурив головы и отводя глаза, вышли из контролируемой части Донбасса. А в других городах Украины такой уход вызвал бы протесты и беспорядки. Чем враг безусловно воспользуется", - отмечает эксперт.
По его мнению, в Украине должна исчезнуть церковь, ориентированная на московский патриарший престол, но это должно происходить естественно и постепенно, не вызывая беспокойства наших партнеров, которое еще и активно подогревается из Москвы.
"С языком - так же. Доля русского будет снижаться, но полностью в Украине он не исчезнет еще несколько поколений. При этом процесс должен быть естественным и ненасильственным. Потому что преждевременные роды - это проблема, а не достижение.
Поездка Зеленского и европейцев в Вашингтон
Владимир Зеленский 18 августа прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. К переговорам также присоединятся лидеры Европы:
- Урсула фон дер Ляйен - президент Европейской комиссии
- Фридрих Мерц - канцлер Германии
- Джорджия Мелони - премьер-министр Италии
- Кир Стармер - премьер-министр Великобритании
- Эммануэль Макрон - президент Франции
- Александр Стубб - президент Финляндии
- Марк Рютте - генеральный секретарь НАТО
Первая двусторонняя встреча Трампа и Зеленского запланирована на вечер, после чего состоится широкая многосторонняя дискуссия с участием европейских лидеров.
Зеленский поблагодарил США за приглашение и подчеркнул, что все партнеры стремятся к быстрому, но в то же время длительному и устойчивому миру. Президент подчеркнул, что отдавать Крым и часть Донбасса нельзя, и выразил уверенность в силе украинских воинов, которые уже добились успехов в Донецкой и Сумской областях.
Больше о встрече в Вашингтоне:
- "Уверен, защитим Украину": Зеленский прибыл в Вашингтон
- Война в Украине может прекратиться "почти сразу": Трамп назвал два условия
- Зеленский и "европейский десант" едут к Трампу: раскрыты ключевые темы переговоров
Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред