Судьба Украины решится завтра - чего ждать от встречи с Трампом и будет ли мир

Юрий Берендий
17 августа 2025, 16:23
Завтра время, когда Украина решает свою судьбу - чего ждать от встречи с Трампом/ Коллаж: Главред

17 августа 2025 года в Брюсселе состоялась важная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

18 августа 2025 года Владимир Зеленский вместе с Урсулой фон дер Ляйен отправятся в Вашингтон для участия в переговорах с Дональдом Трампом в Белом доме. Эта встреча станет важным этапом в дипломатических усилиях Украины по завершению войны и обеспечению мира.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые прозвучали в рамках совместной пресс-конференции.

Какие гарантии безопасности получит Украина

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что прежде всего необходимо обеспечить надежные гарантии безопасности для защиты интересов Украины и всей Европы, ведь Украина должна сохранить свой суверенитет и территориальную целостность.

"У них (у Украины. - ред.) не может быть никаких ограничений на Вооруженные силы Украины, будь то помощь от других третьих стран, сотрудничество с ними, сотрудничество в отношении них, никаких ограничений на Вооруженные силы Украины. И Украина также должна стать стальным дикобразом, который не сможет переварить ни один нападающий. Мы приветствуем готовность президента Трампа приложиться к гарантиям безопасности для Украины, которые были похожими на статью 5 НАТО, и Коалиция желающих и Европа готовы сделать свой вклад, - указывает президент Еврокомиссии.

Территории в обмен на мир

Она подчеркнула, что позиция ЕС по территориальным вопросам остается неизменной - международные границы нельзя менять силой.

"Это решения, которые должны приниматься Украиной и только Украиной. И эти решения не могут быть приняты без Украины за столом переговоров", - указывает она.

Усиление санкций против РФ

По словам фон дер Ляйен, пока Россия ведет войну против Украины, Европа будет давить на РФ дипломатическими и экономическими средствами, усиливать санкции. Уже принято 18 пакетов ограничений и ведется подготовка к 19-му.

"Этот пакет будет принят в раннем сентябре. Мы знаем, что санкции эффективны, мы уже сделали так, чтобы обездвиженные российские активы работали на благо Украины и мы продолжаем давить на военную экономику России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Мы работаем с тобой, Владимир, с президентом Трампом в этом измерении и мы будем обсуждать эти все темы и другие темы во время нашей встречи в Белом доме завтра. Это время, когда Украина решает свою судьбу, но она может рассчитывать на Европу", - резюмировала она.

Зеленский прокомментировал требования Путина

Зеленский подчеркнул, что самая первая задача - остановить убийства. По его словам, у Путина есть немало требований, но их полный перечень неизвестен. Если же их действительно так много, как об этом говорят, то для их обсуждения понадобится много времени, и делать это под давлением оружия невозможно

"Итак, необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне. Путин не хочет прекращать убийства, но он должен это сделать", - указывает президент.

Вторым условием президент назвал необходимость реальных переговоров, которые, по его мнению, могут стартовать на нынешней линии фронта.

"Контактная линия - это лучшая линия для разговоров. И европейцы поддерживают это. И мы благодарим их", - сказал он.

Зеленский - о территориальных претензиях Москвы

Глава государства также отметил, что Россия до сих пор не достигла успехов в Донецкой области, ведь Путин не смог захватить ее уже 12 лет. При этом Конституция Украины, подчеркнул он, делает невозможным сдачу территорий или торговлю землей.

"Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия. Пока Россия не показывает никаких признаков, что трехсторонняя встреча произойдет. И если Россия отказывается, тогда нужны новые санкции", - добавил он.

Зеленский - о гарантиях безопасности

Отдельно Зеленский отметил важность того, что США согласились сотрудничать с Европой для предоставления Украине гарантий безопасности.

"Мы искренне благодарны Соединенным Штатам и президенту за этот сигнал, ведь он важен для всей Европы", - сказал он.

В то же время, по его словам, пока отсутствуют детали относительно того, какой будет роль Америки, ЕС и какие конкретные шаги предусматривает это сотрудничество, и именно это является главной задачей на сегодня.

"Нам нужно, чтобы безопасность работала на практике, как статья 5 НАТО. И мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий безопасности. И мы слышали от президента Трампа, что Америка и Путин смотрят на это так же. Поэтому мы говорили о переговорах о вступлении в ЕС", - резюмировал Зеленский.

Новость дополняется...

