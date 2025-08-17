Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

Ангелина Подвысоцкая
17 августа 2025, 16:38обновлено 17 августа, 18:07
1162
Москва пошла на уступки по пяти регионам Украины, сказал спецпосланник Трампа.
Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф
Москва пошла на территориальные уступки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Москва заявила о готовности пойти на территориальные уступки по пяти регионам Украины. Украина сообщит о том, какими именно территориями готова уступить. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в эфире CNN.

Он добавил, что якобы удалось достичь согласия относительно надежных гарантий безопасности. Эти гарантии Уиткофф называет "революционными". Москва якобы пошла на уступки по пяти регионам Украины.

"Мы не думали, что мы даже близко не достигли согласия по защите в соответствии со статьей 5 от Соединенных Штатов, законодательного закрепления в Российской Федерации не посягать на любую другую территорию после заключения мирного соглашения, законодательного закрепления в Российской Федерации не посягать на любые другие европейские страны и не нарушать их суверенитет. Итак, мы договорились об этом, и было еще многое другое", - сказал Уиткофф.

видео дня

Территориальные уступки и требования

Ранее россияне требовали, чтобы Украина отдала все пять областей по админграницам. Сейчас Кремль пошел на уступки.

"Есть важная дискуссия по Донецку и тому, что там будет происходить. Это обсудят в понедельник, когда Зеленский прибудет с делегацией и другими европейскими лидерами. Надеюсь, мы сможем быстро принять решение прямо там и тогда", - сказал Уиткофф.

По словам Уиткофф, Путин не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО. Это для диктатора "красный флаг".

"Поэтому мы обсуждали предположение, что это имеет место, предположение, что украинцы могут согласиться с этим и смогут с этим жить - и все будет зависеть от того, с чем украинцы могут жить - но если предположить, что они смогут, нам удалось добиться следующей уступки, а именно того, что Соединенные Штаты могут предложить защиту, подобную статье 5", - сказал он.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Мирное соглашение

Сейчас Уиткофф видит импульс к заключению большего мирного соглашения и немедленного прекращения огня.

"Мы намерены попытаться заключить мирное соглашение, которое навсегда положит конец боевым действиям очень и очень быстро. Быстрее, чем прекращение огня ... Мы решаем всевозможные вопросы, которые пришлось бы обсудить и согласовать во время прекращения огня", - сказал Уиткофф.

Спецпредставитель США утверждает, что "россияне пошли дальше, чем на предыдущих встречах, в смягчении своих позиций".

"Впервые мы видим больше содействия, чем когда-либо прежде, безусловно больше, чем во времена предыдущей администрации. Это обнадеживает. Теперь мы должны развивать это и достичь соглашения для украинцев", - добавил Уиткофф.

Путин "требует" от Украины Донбасс – что известно

Как сообщал Главред, журналисты Reuters написали, что Путин "требует" от Украины полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей якобы в обмен на отвод своих оккупантов из других регионов и заморозку в Херсонской и Луганской областях. Путин, мол, хочет соглашения о завершении войны на таких "условиях".

Трамп поддержал "план Путина" в рамках их встречи на Аляске, написали журналисты близкого к Республиканской партии и окружению президента США телеканала Fox News. Также Трамп принял "предложение" Путина о подписании мирного договора вместо прекращения огня.

Зеленский отклонил "требование" Путина о выводе ВСУ из Донбасса, рассказали в Reuters. Это произошло после звонка Трампа Зеленскому и лидерам Европы по итогам встречи с главой Кремля на Аляске.

Другие новости:

О персоне: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США вторжение России Стив Уиткофф
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда закончится война: Рубио озвучил главное условие мирной сделки и вспомнил территории

Когда закончится война: Рубио озвучил главное условие мирной сделки и вспомнил территории

18:01Мир
Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

16:38Политика
ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

16:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Время кардинальных перемен: каких ТОП-3 знаков ждет масштабная перезагрузка

Время кардинальных перемен: каких ТОП-3 знаков ждет масштабная перезагрузка

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Последние новости

18:06

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

18:04

Почему честные люди более привлекательны: ученые обнаружили любопытную закономерность

18:01

Когда закончится война: Рубио озвучил главное условие мирной сделки и вспомнил территории

16:48

Как сохранить лук, чтобы он не пророс до лета: огородница раскрыла простой способВидео

16:38

Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
16:34

ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

16:23

Судьба Украины решится завтра - чего ждать от встречи с Трампом и будет ли мир

15:56

Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, списокВидео

15:52

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

Реклама
15:18

Второе место, которое звучит громче первого: как украинка поразила на Всемирных играх

15:18

В США предупредили об опасности вывода армии Украины из Донбасса

14:48

Могло исполниться 57: дочь Кузьмы Скрябина поделилась драгоценным воспоминанием о нем

14:43

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

14:35

Чем отличаются два мальчика: за 29 секунд надо найти три отличия

14:34

Высадка десанта из Европы в Вашингтоне: кто поедет с Зеленским на переговоры с Трампом

14:15

Чем убрать царапины с деревянного пола: легкий способ, о котором многие не знают

14:00

"Живую воду" вывозили эшелонами: где в Украине находится уникальное Серебряное озероВидео

13:43

Елена Мозговая раскрыла средство, которое помогает ей "держать удары"

13:20

На место взрыва "летели" скорые: ГУР провели дерзкую операцию в МелитополеВидео

13:19

Трамп поддержал скандальное "предложение" Путина по завершению войны – Fox News

Реклама
12:56

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

12:49

Невеста Соломия Витвицкая призналась, готова ли к материнству

12:38

Зеленский после встречи Трампа и Путина ударил санкциями по РФ и Китаю, детали

12:12

"Не ела два месяца": Анна Кошмал не может сбросить вес после вторых родов

12:06

ВСУ перешли в наступление по фронту, новые населенные пункты зачищены - Генштаб

11:50

Как завершится война и с чем останется Украина: WSJ спрогнозировал два сценария

11:38

Вместе с Зеленским к Трампу поедут три важные фигуры: СМИ назвали главную цель

11:25

Путина легче свалить, чем договориться с ниммнение

11:24

Жесткое разоблачение: почему Джо Байден потерял зятя

10:36

"Ценнее прекращения огня": Мерц сделал неожиданное заявление

10:20

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

09:40

Путин назвал Трампу "условия" завершения войны: в Reuters узнали ключевые детали

09:21

Почему встреча на Аляске - это драматичный провал дипломатии Трампамнение

08:47

Появился "сдвиг" в позиции Трампа по ключевому для Украины вопросу – WSJ

08:39

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

07:50

Зеленский отправится на встречу с Трампом: в Европе готовятся к решению, детали

07:10

Надо найти три различия между пенсионерами с кроликом: загадка под силу только гениям

06:16

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Близнецам - одиночество, Ракам - перемены

05:57

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Реклама
05:30

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с почтальоном за 49 секунд

04:35

Какого на самом деле цвета мандарин: лишь единицы смогут дать правильный ответВидео

04:14

Время кардинальных перемен: каких ТОП-3 знаков ждет масштабная перезагрузка

03:30

Из чего на самом деле состоит губная помада: как создают символ женственностиВидео

01:30

Неопознанный объект в космосе: ученые ошарашили связью с инопланетным следом

16 августа, суббота
23:20

Есть ли угроза резкого скачка доллара: появился прогноз сезонного колебания

23:01

Трамп хочет организовать саммит с Путиным и Зеленским: Axios узнал дату

22:27

В ПСЖ ищут пути сосуществования Забарного с россиянином: продаст ли клуб Сафонова

22:12

"Зона сплошного поражения": ВСУ потеснили врага и продвинулись на Сумщине

21:10

Быстрый способ навести чистоту в туалете: гениально просто и эффективноВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять