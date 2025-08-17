Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

Москва пошла на уступки по пяти регионам Украины, сказал спецпосланник Трампа.

Москва пошла на территориальные уступки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Москва заявила о готовности пойти на территориальные уступки по пяти регионам Украины. Украина сообщит о том, какими именно территориями готова уступить. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в эфире CNN.

Он добавил, что якобы удалось достичь согласия относительно надежных гарантий безопасности. Эти гарантии Уиткофф называет "революционными". Москва якобы пошла на уступки по пяти регионам Украины.

"Мы не думали, что мы даже близко не достигли согласия по защите в соответствии со статьей 5 от Соединенных Штатов, законодательного закрепления в Российской Федерации не посягать на любую другую территорию после заключения мирного соглашения, законодательного закрепления в Российской Федерации не посягать на любые другие европейские страны и не нарушать их суверенитет. Итак, мы договорились об этом, и было еще многое другое", - сказал Уиткофф.

Территориальные уступки и требования

Ранее россияне требовали, чтобы Украина отдала все пять областей по админграницам. Сейчас Кремль пошел на уступки.

"Есть важная дискуссия по Донецку и тому, что там будет происходить. Это обсудят в понедельник, когда Зеленский прибудет с делегацией и другими европейскими лидерами. Надеюсь, мы сможем быстро принять решение прямо там и тогда", - сказал Уиткофф.

По словам Уиткофф, Путин не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО. Это для диктатора "красный флаг".

"Поэтому мы обсуждали предположение, что это имеет место, предположение, что украинцы могут согласиться с этим и смогут с этим жить - и все будет зависеть от того, с чем украинцы могут жить - но если предположить, что они смогут, нам удалось добиться следующей уступки, а именно того, что Соединенные Штаты могут предложить защиту, подобную статье 5", - сказал он.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Мирное соглашение

Сейчас Уиткофф видит импульс к заключению большего мирного соглашения и немедленного прекращения огня.

"Мы намерены попытаться заключить мирное соглашение, которое навсегда положит конец боевым действиям очень и очень быстро. Быстрее, чем прекращение огня ... Мы решаем всевозможные вопросы, которые пришлось бы обсудить и согласовать во время прекращения огня", - сказал Уиткофф.

Спецпредставитель США утверждает, что "россияне пошли дальше, чем на предыдущих встречах, в смягчении своих позиций".

"Впервые мы видим больше содействия, чем когда-либо прежде, безусловно больше, чем во времена предыдущей администрации. Это обнадеживает. Теперь мы должны развивать это и достичь соглашения для украинцев", - добавил Уиткофф.

Путин "требует" от Украины Донбасс – что известно

Как сообщал Главред, журналисты Reuters написали, что Путин "требует" от Украины полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей якобы в обмен на отвод своих оккупантов из других регионов и заморозку в Херсонской и Луганской областях. Путин, мол, хочет соглашения о завершении войны на таких "условиях".

Трамп поддержал "план Путина" в рамках их встречи на Аляске, написали журналисты близкого к Республиканской партии и окружению президента США телеканала Fox News. Также Трамп принял "предложение" Путина о подписании мирного договора вместо прекращения огня.

Зеленский отклонил "требование" Путина о выводе ВСУ из Донбасса, рассказали в Reuters. Это произошло после звонка Трампа Зеленскому и лидерам Европы по итогам встречи с главой Кремля на Аляске.

О персоне: Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

