Трамп поддержал скандальное "предложение" Путина по завершению войны – Fox News

Трамп изменил свою позицию относительно прекращения огня в Украине.

Трамп поддержал "план" Путина по завершению войны - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

Трамп поддержал план Путина по завершению войны

Трамп теперь заинтересован в завершении войны, а не прекращении огня

План Путина предусматривает "передачу" РФ всего Донбасса

Американский президент Дональд Трамп после встречи с главой страны-агрессора России Владимиром Путиным на Аляске изменил свою позицию по важнейшим вопросам, связанным с завершением войны. Теперь Трамп поддерживает "предложение" Путина относительно "полной передачи" Донбасса российским оккупантам и заморозки войны в Херсонской и Запорожской областях в обмен на "мирное соглашение".

Как изменилась позиция Трампа

В материале Fox News журналисты, ссылаясь на европейского дипломата, пишут, что Трамп после встречи с Путиным настаивает не на прекращении огня, а "мирном соглашении". Он поддерживает "инициативу" Путина, согласно которой Украины якобы должна отдать подконтрольные районы Донецкой и Луганской областей, а Путин "взамен" заморозит фронт в Херсонской и Запорожской областях.

Издание напоминает, что до войны население Донбасса составляло около 6,5 млн человек.

Трамп после встречи с Путиным рассказал европейцам, что Путин, мол, заинтересован в оккупации всего Донбасса, но "открыт" для обсуждения заморозки в Херсонской и Запорожской областях.

Позиция Украины

Президент Владимир Зеленский четко заявил: Украина отказывается вывести свои войска из Донбасса. Это не соответствует Конституции государства, и к тому же в будущем такие районы могут использоваться в качестве плацдарма для дальнейшего российского наступления.

Встреча Зеленского и Трампа – о чем будут говорить:

Зеленский будет убеждать Трампа в необходимости дальнейших поставок Украине вооружений, считает политолог Александр Морозов.

Кроме того, Трамп и его окружение должны объяснить свое видение трехсторонней встречи.

"При этом Трамп и его окружение должны объяснить, как они видят содержание встречи с Путиным втроем. Зеленский со своей стороны изложит позицию Украины: встреча возможна, но ее содержание должно быть ясно определено. Если же содержание будет сводиться к тому, что Украина должна подписать акт капитуляции, это абсолютно невозможно. При всей симпатии к Соединенным Штатам и желании сотрудничать, любой президент Украины на его месте мог бы сказать только одно: этого сделать нельзя. Таким образом, если мы хотим трехстороннюю встречу, необходимо четко определить ее содержание, но без вопросов о фактической капитуляции Украины", - подчеркнул Морозов.

Что происходит после встречи Трампа и Путина – новости по теме:

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский 18 августа встретится в Дональдом Трампом в Белом доме. По данным Politico, на встрече будут присутствовать генсекретарь НАТО Марк Рютте, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. Цель – убедить Трампа не принимать "условия" Путина, которые неприемлемы для Украины.

Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности от США, написали журналисты The Wall Street Journal. В частности, как утверждает издание, Трамп после переговоров был "уставший и раздраженный Путиным". Он заявил европейцам, что Россия намерена продолжать войну.

Быстрое соглашение о мире между Украиной и РФ может быть "более стоящим, чем прекращение огня", предположил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его мнению, ключевое решение в мирном процессе будет за Трампом.

Другие новости:

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

