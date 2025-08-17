Укр
"Ценнее прекращения огня": Мерц сделал неожиданное заявление

Андрей Ганчук
17 августа 2025, 10:36
Действия Трампа будут играть решающую роль, сказал Фридрих Мерц.
Мерц, Трамп
Трамп может сделать так, чтобы Россия приложила усилия для завершения войны - Мерц / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

  • Мерц считает, что лучше "быстрое соглашение", чем прекращение огня
  • Встреча Трампа, Зеленского и Путина должна состояться как можно скорее – Мерц
  • Мерц полагает, что Трамп сыграет решающую роль в процессах по завершению войны

Быстрое мирное соглашение между Украиной и РФ может быть "более стоящим, чем прекращение огня". Президент США Дональд Трамп будет играть решающую роль в процессе, у него есть все инструменты для того, чтобы Кремль был более активным в вопросах завершения войны. Хорошая новость в том, что между Трампом и главой России Путиным не было переговоров по территориям. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Встреча Трампа, Зеленского и Путина

Как сообщает CNN, немецкий канцлер акцентировал внимание на том, что трехсторонняя встреча при участии Трампа, Зеленского и Путина должна состояться как можно скорее.

видео дня

"Если это сработает, это будет ценнее прекращения огня, которое может продолжаться неделями без дальнейшего прогресса в политических и дипломатических усилиях", - говорит Мерц.

Трамп сыграет "решающую роль"

Как утверждает глава правительства Германии, определенную роль в переговорах Трампа с Зеленским сыграет и Европа. Однако ключевые решения будут зависеть от Трампа.

"Американский президент, также имеющий власть, как в военном плане, так и из-за соответствующих санкций и тарифов, обеспечить, чтобы Россия действовала больше, чем она делает сейчас", - считает Мерц.

Также Фридрих Мерц выразил удовлетворение готовностью Соединенных Штатов принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины.

Что говорит эксперт

Встречу с Трампом у Путина восприняли как "политический триумф". Глава Кремля продолжит маневрировать и выдавать за перспективу стамбульский процесс, считает политолог Александр Морозов.

По его словам, все эти переговоры на самом деле никуда не ведут.

"Это означает, что Путин, во-первых, продолжит маневрировать в отношениях с Трампом: говорить о "необходимом следующем этапе переговоров", выдавать за перспективу стамбульский процесс, на который ссылается и сам Трамп. Хотя в действительности, за исключением гуманитарного трека, ни военный, ни политический трек этих переговоров никуда не ведут. Но Путин будет играть в эту игру, пока Трамп не "сорвется с крючка", - подчеркнул Морозов.

Последствия встречи Трампа и Путина – главные новости:

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский уже 18 августа встретится с Трампом в Вашингтоне. По словам украинского главы государства, нужно провести переговоры, чтобы выяснить, какие шаги сработают для достижения мира.

Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности от США, написали журналисты The Wall Street Journal. Также, по данным издания, Трамп сказал европейцам, что Путин собирается продолжать войну.

Путин назвал Трампу "условия" завершения войны, написали в Reuters. В частности, Путин "настаивает" на том, чтобы не было прекращения огня до достижения мирного соглашения. Он "требует" вывода украинских войск из Донбасса, невступления Украины в НАТО и официального статуса для русского языка.

Другие новости:

О персоне: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины Фридрих Мерц
