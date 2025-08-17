Укр
Зеленский отправится на встречу с Трампом: в Европе готовятся к решению, детали

Андрей Ганчук
17 августа 2025, 07:50
372
До встречи Зеленского и Трампа осталось два дня.
Зеленский, Трамп
Зеленский и Трамп должны встретиться 18 августа в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Главное:

  • Зеленский готовится к встрече с Трампом
  • Лидеры Европы пока не знают, примут ли участие во встрече

В Европе пока не решили, примут ли ее лидеры участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа в Вашингтоне. В Германии заявили, что многие европейцы готовы ехать в США, если будет принято такое решение.

Зеленский и Трамп встретятся уже в понедельник

Президент Украины в своем Telegram-канале сообщил, что встрече с Трампом должна состояться в понедельник, 18 августа.

видео дня

"Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают", - уточнил Зеленский.

Журналисты Sky News напомнили, что это первый визит Зеленского в Вашингтон после резонансной ситуации в феврале, когда произошел спор между украинским главой государства и Трампом с Вэнсом (вице-президентом США, -ред.).

Будет ли Европа на встрече Зеленского и Трампа

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в Европе намерены на выходных решить, поедут ли ее лидеры на встречу в США.

"Это будет согласовано в эти выходные, и готовность Фридриха Мерца взять на себя ответственность очевидна; он очень четко продемонстрировал это в течение последних нескольких дней. Это будет обсуждаться совместно", - сказал Вадефуль в ответ на вопрос телеканала ARD о том, может ли канцлер ФРГ Фридрих Мерц присоединиться к переговорам в Вашингтоне.

Напомним, после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп "призвал" Украину к "сделке".

"Как по мне, соглашения нет, пока оно окончательно не заключено. Но мы действительно достигли значительного прогресса. Встреча состоялась... Я хочу посмотреть, сможем ли мы довести дело до конца. Вы знаете, соглашение еще совсем не готово. И Украина должна согласиться. То есть президент Зеленский должен дать согласие", - добавил Трамп, но предположил отказ Киева.

Что говорит эксперт

Зеленский поедет на встречу с Трампом, чтобы убедить его в необходимости продолжения военных поставок Украине, сказал в интервью Главреду политолог Александр Морозов.

Кроме того, по мнению эксперта, Трамп должен объяснить Зеленскому, как он видит трехстороннюю встречу с Путиным.

"При этом Трамп и его окружение должны объяснить, как они видят содержание встречи с Путиным втроем. Зеленский со своей стороны изложит позицию Украины: встреча возможна, но ее содержание должно быть ясно определено. Если же содержание будет сводиться к тому, что Украина должна подписать акт капитуляции, это абсолютно невозможно. При всей симпатии к Соединенным Штатам и желании сотрудничать, любой президент Украины на его месте мог бы сказать только одно: этого сделать нельзя. Таким образом, если мы хотим трехстороннюю встречу, необходимо четко определить ее содержание, но без вопросов о фактической капитуляции Украины", - подчеркнул Морозов.

О персоне: Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Встреча Зеленского и Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский поговорил по телефону с Дональдом Трампом после встречи главы Белого дома с Путиным на Аляске.

Сначала они поговорили тет-а-тет, а позже к разговору присоединились европейские лидеры. Стороны говорили 1,5 часа. Зеленский заявил о готовности Украины работать ради мира, поддержал идею трехстороннего саммита Украина-США-РФ на уровне лидеров и анонсировал встречу с Трампом на 18 августа.

Трамп проведет "сложную" встречу с Зеленским после саммита в Анкоридже, считают журналисты Axios. По словам источников, Трамп сказал Зеленскому и лидерам Европы, что Путин "хочет" не прекращения огня, а соглашения о завершении войны.

"Трамп сказал во время телефонного разговора, что, по его мнению, быстрое мирное соглашение лучше перемирия", - уточнил источник.

