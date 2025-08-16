Укр
"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

Алёна Воронина
16 августа 2025, 05:58
Президент США говорит, что во время встречи с диктатором РФ был достигнут прогресс по урегулированию войны, но теперь все зависит от Зеленского.
Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп сделал громкое заявление после встречи с Путиным/ коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента Украины

Основные тезисы из заявления Трампа:

  • Во время встречи с Путиным на Аляске был достигнут прогресс по урегулированию войны
  • Теперь все зависит от Зеленского
  • Украина должна согласиться на мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что во время переговоров на Аляске был достигнут прогресс по урегулированию войны России против Украины. По словам Трампа, сейчас все зависит от украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом американский президент заявил в интервью журналисту Fox News, которое Трамп дал сразу после встречи с Путиным.

Трамп отметил, что его встреча с главой Кремля была "хорошая", было обсуждено много вопросов, однако соглашение о перемирии в Украине не было достигнуто.

"Как по мне, соглашения нет, пока оно окончательно не заключено. Но мы действительно достигли значительного прогресса. Встреча состоялась... Я хочу посмотреть, сможем ли мы довести дело до конца. Вы знаете, соглашение еще совсем не готово. И Украина должна согласиться. То есть президент Зеленский должен дать согласие", - сказал Трамп.

Также он отметил, что война, которую развязала РФ, "ужасная", ведь обе стороны много теряют в этой войне.

"Надеюсь, все удастся завершить. Это очень много", - добавил президент США.

Также он отметил, что встреча между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться. При этом, по словам Трампа, он также готов присоединиться к встрече Зеленского и Путина, если она состоится. По мнению американского президента, такая встреча может состояться скоро.

Основные заявления Трампа в интервью после встречи с Путиным

В интервью Fox News, которое Трамп дал сразу после встречи с Путиным, он заявил, что встреча была очень хорошей и многие вопросы были обсуждены - как в интересах Украины, так и в контексте всей ситуации с НАТО.

"Как по мне, соглашения нет, пока оно окончательно не заключено. Но мы действительно достигли значительного прогресса. Все зависит от Зеленского сейчас. И европейцы должны быть привлечены. Но все зависит от Зеленского", - сказал он.

Когда журналист спросил у Трампа, о каком он говорил одном большом вопросе, в котором не удалось прийти к согласию с Путиным, и готов ли президент США озвучить этот вопрос публично, Трамп ушел от ответа.

"Я бы предпочел не делать этого. Думаю, кто-то другой все равно обнародует его, они сами догадаются", - ответил американский президент на этот вопрос от журналиста.

Встречу с Путиным Трамп оценил "на десятку" и сказал, что им удалось найти общий язык.

"Я считаю, что эта встреча с Путиным была "на десятку" - в том смысле, что мы прекрасно поладили. И это важно, когда две великие страны находят общий язык, особенно если речь идет о ядерных странах. Мы - номер один, они - номер два в мире, и это действительно имеет значение", - сказал президент США.

Также на вопрос о том, будет ли предусматривать мирное соглашение в частности обмены территориями, гарантии безопасности и т.д., ответил: "Это то, о чем мы говорили, и мы о многом согласились".

Встреча Трампа и Путина на Аляске - последние новости

Как сообщал Главред, Путин привез Трампу пачку документов по Украине. Путин прибыл на переговоры с Трампом, имея кипу документов и карт, которыми пытается продвигать кремлевский миф об "искусственности" Украинского государства.

Стало известно, что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом. После переговоров Трампом, президент РФ Путин заявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности для Украины и пути завершения войны.

Напомним, переговоры Трампа и Путина закончились. Главред подробно рассказал, что говорили об Украине и о чем договорились президент США и российский диктатор. Первая за четыре года личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске завершилась без окончательных решений по войне РФ против Украины.

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

РФ ударила баллистикой по пригороду Днепра перед переговорами Трампа с Путиным

