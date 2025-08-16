Все время корчился: появилось видео неадекватного поведения Путина на встрече с Трампом

Путин пытался избежать вопросов, которые задавали ему журналисты.

Путин на встрече с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Путин и Трамп встретились на Аляске для переговоров

Путин вел себя неадекватно

Диктатор пытался избегать журналистов

Российский диктатор Владимир Путин прилетел на Аляску с целью проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом. С первых минут он себя начал странно вести. Видео со встречи уже разлетелись в Сети.

После того, как Путин вышел из самолета, журналистка пыталась задать ему вопрос о том, прекратит ли он убивать мирных жителей. Однако вместо того, чтобы ответить, диктатор начал делать вид, будто совсем не слышит то, что ему говорят.

Путин на встрече с Трампом / фото: скриншот

Вскоре перед началом переговоров с Трампом журналисты вновь попытались задать Путину важные вопросы. Они касались войны в Украине и доверия к самому диктатору. В этот момент он будто испытал весь спектр эмоций.

Путин вновь начал делать вид, будто он ничего не слышит, не понимает. У него постоянно корчилось лицо. Путин пытался показать, что он удивлен, вместе с этим он якобы был в недоумении и даже пытался смеяться.

Путин на встрече с Трампом / фото: скриншот

Переговоры на Аляске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, самолеты Владимира Путина и Дональда Трампа уже приземлились на Аляске, где должен состояться совместный саммит с участием президентов России и США.

По прибытии на Аляску российский диктатор и военный преступник Владимир Путин оказался в центре скандала из-за вопроса журналистов об Украине.

Что известно об Аляске / Инфографика: Главред

Путин прибыл для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, и хотя встреча уже началась, напряженная атмосфера возникла почти сразу. Делегации обеих сторон разместились на стульях, вероятно, для совместного фото, после чего журналистам дали понять, что им следует покинуть зал.

Также стало известно о том, что Путин привез Трампу пачку документов по Украине. Он взял с собой кипу документов и карт, которыми пытается продвигать кремлевский миф об "искусственности" украинского государства.

Другие новости:

