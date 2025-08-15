Все начали кричать, журналистов выгнали: жесткий балаган на встрече Путина и Трампа

Журналисты пытались задавать Путину вопросы, но он всячески игнорировал их.

На встрече Путина и Трампа произошел балаган / Коллаж Главред, фото скрин с видео

Что известно:

Путин и Трамп встретились на Аляске

В самом начале встречи произошел балаган, журналистов выгнали

Путин неадекватно реагировал на вопросы журналистов

Российский диктатор Владимир Путин прилетел на Аляску на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Они уже встретились, но жесткий балаган начался практически с первых минут. Видео уже разлетелись в Сети.

Российская и американская делегации сели на стулья, вероятно, чтобы сделать общие фото. После этого журналистам намекнули на то, что им нужно уйти.

видео дня

Трамп поблагодарил прессу, после чего ежесекундно много раз повторялась фраза "Спасибо, пресса". Журналисты попытались задать хоть какие-то вопросы, однако их все время перебивали и даже не пытались услышать. Путин даже попытался что-то выкрикнуть в толпу.

Одна из журналисток буквально "заваливала" Путина неудобными для него вопросами.

"Мистер Путин, вы согласитесь на прекращение огня? Мистер Путин, вы обязуетесь больше не убивать гражданских? Почему Трампу можно верить вашим словам?" - спрашивала она. Но Путин продолжал сидеть с широко раздвинутыми ногами и делал вид, что он ничего не слышит и не понимает.

После этого журналистов все же выгнали и трансляция прервалась.

Смотрите видео со встречи Путина и Трампа:

На встрече Путина и Трампа произошел балаган / фото: скриншот

Стоит добавить, что все время, пока журналисты пытались получить хотя бы один нормальный ответ на вопрос, Путин вел себя неадекватно. Российский диктатор сидел и корчился, пытаясь изображать недоумение, удивление, веселье.

Смотрите видео со странным поведением Путина:

Путин вел себя неадекватно перед журналистами / фото: скриншот

Новость дополняется...

