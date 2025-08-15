Путин попал в скандал на Аляске из-за вопроса об Украине - что произошло

О чем говорится в материале:
- Путин попал в скандал после прибытия на саммит в Аляску
- Появилось видео реакции Путина на вопрос о войне России против Украины
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин по прибытии на Аляску оскандалился после вопросов журналистов относительно Украины. Об этом стало известно во время прямой трансляции, которую вело издание The Time.
Во время фотосессии с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали Кремлевскому диктатору ряд вопросов, в частности:
"Президент Путин, вы действительно недооценили Украину?"
"Президент Путин, вы прекратите убивать мирных жителей?"
В ответ президент России пожал плечами и сделал вид, что не слышит или не понимает вопросов репортеров. Президент США Дональд Трамп попытался объяснить главе Кремля, что у него спрашивают журналисты, но ответа от Путина так и не последовало.
Смотрите видео реакции Путина на вопросы журналистов:
Впоследствии, уже перед самым началом переговоров неудобные вопросы для российского диктатора и военного преступника Путина продолжились.
"Мистер Путин, вы согласитесь на прекращение огня? Мистер Путин, вы обязуетесь больше не убивать гражданских? Почему Трампу можно верить вашим словам?", - спрашивала у президента РФ одна из журналисток.
В ответ на это, Путин улыбается и говорит что-то, что невозможно услышать.
Смотрите видео реакции Путина на вопрос об убийстве гражданских:
Впоследствии журналистов выгнали после того, как они начали спрашивать Путина об обстрелах мирных городов и убийствах гражданских.
Переговоры на Аляске - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, на Аляске должен состояться саммит между США и Россией. Самолеты с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом уже приземлились на острове.
15 августа Трамп отметил, что не может заранее определить, что именно станет показателем успешности его встречи с Путиным, однако подчеркнул свое стремление добиться прекращения огня.
Тем временем глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже в белом свитере и жилете, под которым, вероятно, была надпись "СССР". На видео видно, как из-под одежды просматриваются три буквы "с", которые, вероятно, составляют советскую аббревиатуру.
