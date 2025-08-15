Путин попал в скандал на Аляске из-за вопроса об Украине - что произошло

Во время прибытия на Аляску Путин оказался в центре скандала, проигнорировав вопросы журналистов относительно войны против Украины и убийств мирных жителей.

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин по прибытии на Аляску оскандалился после вопросов журналистов относительно Украины. Об этом стало известно во время прямой трансляции, которую вело издание The Time.

Во время фотосессии с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали Кремлевскому диктатору ряд вопросов, в частности:

"Президент Путин, вы действительно недооценили Украину?" "Президент Путин, вы прекратите убивать мирных жителей?"

В ответ президент России пожал плечами и сделал вид, что не слышит или не понимает вопросов репортеров. Президент США Дональд Трамп попытался объяснить главе Кремля, что у него спрашивают журналисты, но ответа от Путина так и не последовало.

Смотрите видео реакции Путина на вопросы журналистов:

Впоследствии, уже перед самым началом переговоров неудобные вопросы для российского диктатора и военного преступника Путина продолжились.

"Мистер Путин, вы согласитесь на прекращение огня? Мистер Путин, вы обязуетесь больше не убивать гражданских? Почему Трампу можно верить вашим словам?", - спрашивала у президента РФ одна из журналисток.

В ответ на это, Путин улыбается и говорит что-то, что невозможно услышать.

Смотрите видео реакции Путина на вопрос об убийстве гражданских:

Впоследствии журналистов выгнали после того, как они начали спрашивать Путина об обстрелах мирных городов и убийствах гражданских.

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Аляске должен состояться саммит между США и Россией. Самолеты с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом уже приземлились на острове.

15 августа Трамп отметил, что не может заранее определить, что именно станет показателем успешности его встречи с Путиным, однако подчеркнул свое стремление добиться прекращения огня.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже в белом свитере и жилете, под которым, вероятно, была надпись "СССР". На видео видно, как из-под одежды просматриваются три буквы "с", которые, вероятно, составляют советскую аббревиатуру.

