Почему Путин так хочет получить Донецкую область: журналисты узнали причину

РФ хочет получить контроль над Донецкой областью.

https://glavred.info/war/pochemu-putin-tak-hochet-poluchit-doneckuyu-oblast-zhurnalisty-uznali-prichinu-10690142.html Ссылка скопирована

Почему Путин хочет получить Донецкую область / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, сайт Кремля

Вы узнаете:

Почему Путин так жаждет захватить Донбасс

Чем это опасно для Украины

Российский диктатор Владимир Путин намерен возобновить войну даже при условии временного перемирия.

Из-за этого они и предложил обмен территориями на востоке Украины, пишет The Wall Street Journal.

видео дня

РФ хочет получить контроль над Донецкой областью, считают в издании. В то же время, некоторые утечки свидетельствуют о возможности уступок РФ в Херсонской и Запорожской областях.

Как пишет издание, причиной такого желания Путина является то, что Украина с 2014 года создала в Донецкой области 50-километровую крепостную полосу из сильно укрепленных городов, поселков и оборонительных укреплений. И несмотря на многолетние усилия, россиянам так и не удалось ее прорвать.

В издании считают, что если Путину удастся получить контроль над всей Донецкой областью через переговоры, то это улучшит российское положение для наступления на Харьковскую и Днепропетровскую области, считают журналисты. Зато Украина должна будет спешно создавать новые оборонительные линии, в частности там, где это не выгодно.

"Все это является поводом для Трампа быть осторожным в отношении российского президента, который обещает уступки, которые на самом деле это попытки получить стратегическое преимущество. Это также является поводом для того, чтобы Украина присутствовала в зале, где происходят переговоры", - заключают журналисты.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, накануне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске российским войскам удалось прорвать фронт. По словам военного обозревателя BILD Юлиана Рёпке, последствия прорыва могут быть для Украины катастрофическими.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что 13 августа на фронте зафиксировано 118 боестолкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 40 атак.

Недавно председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что небольшие группы оккупантов, которые продвинулись вблизи Доброполья на Покровском направлении, сейчас заблокированы, и украинские силы обороны работают над их ликвидацией.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред