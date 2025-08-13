Последствия будут катастрофическими, РФ прорвала фронт - в BILD назвали главную проблему

Российские войска прорвали фронт под Покровском в глубину на 18 километров, создав серьезную угрозу для обороны Украины, указывают аналитики Bild.

/ Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Bild

О чем говорится в материале Bild:

Россияне смогли прорвать оборону украинских войск на 18 километров вглубь и на 3-5 километров в ширину

Есть угроза перерезания логистики для Славянска и Покровска

Российское наступление в Донецкой области набирает опасных масштабов. Накануне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске российским войскам удалось прорвать фронт. Об этом сообщает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

"Последствия (прорыва войск РФ на фронте, - ред.) могут быть для Украины катастрофическими, что оказывает колоссальное давление на президента Владимира Зеленского", - указывает аналитик. видео дня

По данным военного обозревателя BILD Юлиана Рёпке, к северу от Покровска россияне создали брешь в обороне ВСУ глубиной 18 километров и шириной 3-5 километров. Уже 11 августа оккупанты вышли к стратегической дороге, соединяющей Днепропетровскую область с подконтрольными Украине городами Славянском и Краматорском, что создает риск перерезания путей военного снабжения.

Карта боевых действий / Фото: Bild

Неназванный украинский военный в интервью Bild рассказал, что российские войска наступали пешком, на мотоциклах и бронемашинах, а после уничтожения боевых машин начали использовать квадроциклы, багги и мотоциклы. Благодаря этим легким транспортным средствам десятки солдат смогли продвинуться на несколько километров вглубь.

Военный эксперт Нико Ланге отметил, что России еще нужно закрепить этот успех. Он также отметил, что сложная для Украины ситуация под Покровском стремительно ухудшается, особенно если оккупанты смогут установить контроль над стратегической дорогой между Добропольем и Краматорском.

"[Многое зависит от того, - ред.], подтянутся ли российские механизированные силы, чтобы использовать [пробитые, - ред.] пробелы в украинской обороне", - отметил аналитик.

Покровск / Инфографика: Главред

Какая сейчас ситуация на Покровском направлении

Ранее Главред писал, сейчас речь не идет о значительном прорыве российских войск на Покровском направлении. Младший лейтенант, начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" НГУ Николай Гриценко отметил, что российские подразделения продвигаются вперед, но остаются отрезанными от обеспечения - без связи, воды и пополнения боекомплекта.

По словам военного, именно так противнику удалось зайти глубже в украинскую оборону, но практической пользы из этого нет, поскольку они фактически изолированы.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска не демонстрируют намерений завершать войну, а наоборот - наращивают силы для проведения новых наступательных операций, отметил военнослужащий Кирилл Сазонов.

На Запорожском направлении ситуация для оккупантов стала критической. По данным агентов партизанского движения "Атеш" из 108-го десантно-штурмового полка РФ, россияне несут значительные потери.

Кроме того, захватчики активизировали штурмовые действия на Купянском и Новопавловском направлениях, а также ведут атаки вблизи административной границы с Днепропетровской областью, сообщил представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.

