Россиян загоняют в ловушку: военный объяснил, что происходит возле Покровска

Вскоре продвижение оккупантов на Покровском направлении не будет отображаться на карте. На это есть причины.

Как продвигаются оккупанты на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 152 ОЕБр, Генштаб ВСУ

Что сообщил военный:

Оккупанты прорываются вглубь обороны ВСУ без обеспечения

Украинские военные отрезают оккупантов, которые прорвались вперед

Вражеские ДРГ со временем будут ликвидированы

На Покровском направлении ситуация остается очень сложной из-за постоянных попыток оккупационных войск страны-агрессора России продвигаться вперед за счет огромного количества личного состава.

Однако младший лейтенант, начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" НГУ Николай Гриценко рассказал 24 каналу, что не идет речь о большом продвижении оккупационных сил.

Покровск / Инфографика: Главред

По его словам, подразделения РФ проходят вперед, но остаются "обрезанные". Командование бросает россиян без связи, воды и пополнения БК. Таким образом враг и продвинулся вглубь украинской обороны.

"Но из этого нет целесообразности, поскольку они просто отрезаны", - подчеркнул военный.

Закрепиться оккупанты не могут, они только подходят к дороге Краматорск-Доброполье, поэтому линия фронта не смещена. Кое-где есть проникновение вражеских ДРГ.

"Это очень частая практика почти на всех направлениях. Просто здесь она осветилась, а где-то не освещается. Продолжается информационная война. Это большой вброс, что Россия продвигается. Очень много людей думают, что они прошли 10 километров за день. Это было не за день. ДРГ противника, которые находятся в центре наших боевых порядков, не разрезали нашу полосу обороны, не вклинились, не имели успеха, не захватили ничего", - пояснил Гриценко.

То есть, за какой-то период времени российские ДРГ будут заблокированы и уничтожены украинскими защитниками, поэтому результата на карте у противника не будет.

На что рассчитывают оккупанты

Командование РФ не жалеет живой силы для прорыва на Покровском направлении, потому что имеет дедлайн - взять под контроль город Покровск до 1 сентября.

Чтобы успеть захватить город враг применяет все возможные методы. В том числе россияне разбрасывают дронами пропагандистские листовки с просьбой к местным сдавать украинские позиции.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что несколько дней назад 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении и получил задачу по блокированию вражеских сил.

Сейчас, как сообщалось, принимаются действенные меры, чтобы остановить продвижение российских оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях Донецкой области. Украинские подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника.

Ранее стало известно, что российские захватчики пытаются прорвать оборону, используя малые пехотные подразделения для просачивания между позициями Вооруженных сил Украины.

Больше новостей:

Об источнике: "Сила свободы" Сила Свободы - 4-й батальон оперативного назначения 4-й бригады быстрого реагирования "Рубеж", который был создан на базе добровольцев в январе 2023 года. Выполняет боевые задачи по сдерживанию вражеской агрессии РФ на Востоке Украины.

