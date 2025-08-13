Укр
Трамп может "продать" интересы Киева ради прекращения огня - Reuters

Анна Косик
13 августа 2025, 11:25
Европейские и украинские чиновники хотят поговорить с Трампом перед его встречей с Путиным из-за страха.
Решение Трампа может стать ударом по Украине и Европе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Главное:

  • Украина и Европа опасаются, что Трамп заключит сделку с РФ
  • Трамп вряд ли решится на принятие решения без участия партнеров

Накануне встречи американского президента Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина 15 августа на Аляске, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран Европы хотят провести разговор с главой США.

Как пишет Reuters, конференцию политики организуют не спроста, ведь 6 высокопоставленных европейских чиновников сообщили изданию, что существует риск заключения соглашения, невыгодного для Европы и безопасности Украины.

Источник, который ознакомлен с внутренними обсуждениями в США сообщил, что не исключено, что Трамп будет стремиться заключить соглашение непосредственно с Путиным, без привлечения Украины или европейских государств.

Однако есть определенное сомнение, что Трамп таки решится на такой шаг, ведь это создаст для США проблемы как и с украинской стороной, так и с партнерами из ЕС.

Что говорят в США относительно планов Трампа на саммит на Аляске

Накануне госсекретарь США Марко Рубио рассказал СМИ, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным в Белом не являются уступкой российскому диктатору.

На самом деле Трамп просто хочет выяснить позиции, получить все факты и принять определенные решения.

Встреча Трампа и Путина на Аляске - последние новости

Ранее СМИ писали, что худшие опасения Украины могут стать реальностью, если президент США Дональд Трамп 15 августа во время встречи с Владимиром Путиным согласится передать Кремлю украинские территории, которые Россия не смогла захватить силой.

Недавно стало известно место встречи лидеров на Аляске. Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Напомним, Главред писал, что по словам эксперта Максима Разумного, хозяин Кремля в ходе переговоров с Трампом точно не согласится выходить из Запорожской и Херсонской областей, а тем более из Луганской и Донецкой.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
