Трамп может "продать" интересы Киева ради прекращения огня - Reuters

Главное:
- Украина и Европа опасаются, что Трамп заключит сделку с РФ
- Трамп вряд ли решится на принятие решения без участия партнеров
Накануне встречи американского президента Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина 15 августа на Аляске, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран Европы хотят провести разговор с главой США.
Как пишет Reuters, конференцию политики организуют не спроста, ведь 6 высокопоставленных европейских чиновников сообщили изданию, что существует риск заключения соглашения, невыгодного для Европы и безопасности Украины.
Источник, который ознакомлен с внутренними обсуждениями в США сообщил, что не исключено, что Трамп будет стремиться заключить соглашение непосредственно с Путиным, без привлечения Украины или европейских государств.
Однако есть определенное сомнение, что Трамп таки решится на такой шаг, ведь это создаст для США проблемы как и с украинской стороной, так и с партнерами из ЕС.
Что говорят в США относительно планов Трампа на саммит на Аляске
Накануне госсекретарь США Марко Рубио рассказал СМИ, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным в Белом не являются уступкой российскому диктатору.
На самом деле Трамп просто хочет выяснить позиции, получить все факты и принять определенные решения.
Встреча Трампа и Путина на Аляске - последние новости
Ранее СМИ писали, что худшие опасения Украины могут стать реальностью, если президент США Дональд Трамп 15 августа во время встречи с Владимиром Путиным согласится передать Кремлю украинские территории, которые Россия не смогла захватить силой.
Недавно стало известно место встречи лидеров на Аляске. Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Напомним, Главред писал, что по словам эксперта Максима Разумного, хозяин Кремля в ходе переговоров с Трампом точно не согласится выходить из Запорожской и Херсонской областей, а тем более из Луганской и Донецкой.
