Обмен территориями: что Путин может отдать Украине и что потребует взамен

Анна Ярославская
13 августа 2025, 03:30
У Кремля есть "красные линии". И Белый дом, вероятно, учитывает их.
Максим Розумный сказал, какие области РФ может согласиться освободить / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН, скриншот

Главное:

  • Путин не согласится выводить войска четрыех областей, закреплённых в Конституции РФ
  • Возможный сценарий — отвод войск на Харьковщине и Сумщине

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный спрогнозировал, на какие территориальные уступки может пойти российский диктатор Владимир Путин по результатам переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Эксперт считает, что хозяин Кремля точно не согласится выходить из Запорожской и Херсонской областей, а тем более из Луганской и Донецкой. По его мнению, Путин уже провозгласил эти регионы частью России, закрепив это в Конституции, и это его "красная линия", которую, похоже, США учли.

"А вот что касается Харьковской и Сумской областей, при определенных условиях Путин может согласиться на отвод войск, подавая это как "жест доброй воли", - считает Розумный.

В то же время Путин, вероятно, будет требовать, чтобы украинские войска оставили пограничные позиции в Курской области и сняли угрозу с Белгородской, хотя официальная российская версия уже утверждает, что украинцев там нет.

"Скорее всего, в случае территориальных договоренностей речь пойдет именно о приграничных районах, которые Путин и так хочет превратить в так называемую санитарную зону", - объяснил Розумный интервью Главреду.

Обмен территориями между Украиной и РФ - что известно

Как писал Главред, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что на этапе переговоров между Путиным и Трампом может быть и, вероятно, будет обмен территориями.

"Будут уступки, которыми никто не будет доволен, но если кто-то и сможет это сделать, то это Трамп", - констатировал глава Пентагона.

По данным Bloomberg, Путин будет требовать вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше. Взамен Путин готов прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях, остановившись на текущей линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальные уступки нашего государства в обмен на прекращение огня исключены.

Один из ближайших соратников Путина, заместитель руководителя его администрации Дмитрий Козак, по данным The New York Times, непублично выступает против продолжения войны с Украиной и якобы передал президенту РФ предложение о прекращении боевых действий и начале мирных переговоров.

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

