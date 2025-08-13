Обмен территориями: что Путин может отдать Украине и что потребует взамен

Главное:
- Путин не согласится выводить войска четрыех областей, закреплённых в Конституции РФ
- Возможный сценарий — отвод войск на Харьковщине и Сумщине
Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный спрогнозировал, на какие территориальные уступки может пойти российский диктатор Владимир Путин по результатам переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Эксперт считает, что хозяин Кремля точно не согласится выходить из Запорожской и Херсонской областей, а тем более из Луганской и Донецкой. По его мнению, Путин уже провозгласил эти регионы частью России, закрепив это в Конституции, и это его "красная линия", которую, похоже, США учли.
"А вот что касается Харьковской и Сумской областей, при определенных условиях Путин может согласиться на отвод войск, подавая это как "жест доброй воли", - считает Розумный.
В то же время Путин, вероятно, будет требовать, чтобы украинские войска оставили пограничные позиции в Курской области и сняли угрозу с Белгородской, хотя официальная российская версия уже утверждает, что украинцев там нет.
"Скорее всего, в случае территориальных договоренностей речь пойдет именно о приграничных районах, которые Путин и так хочет превратить в так называемую санитарную зону", - объяснил Розумный интервью Главреду.
Обмен территориями между Украиной и РФ - что известно
Как писал Главред, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что на этапе переговоров между Путиным и Трампом может быть и, вероятно, будет обмен территориями.
"Будут уступки, которыми никто не будет доволен, но если кто-то и сможет это сделать, то это Трамп", - констатировал глава Пентагона.
По данным Bloomberg, Путин будет требовать вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше. Взамен Путин готов прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях, остановившись на текущей линии фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальные уступки нашего государства в обмен на прекращение огня исключены.
Один из ближайших соратников Путина, заместитель руководителя его администрации Дмитрий Козак, по данным The New York Times, непублично выступает против продолжения войны с Украиной и якобы передал президенту РФ предложение о прекращении боевых действий и начале мирных переговоров.
О персоне: Максим Розумный
Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.
