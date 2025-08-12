Пентагон подтвердил обмен территориями между РФ и Украиной

Пит Хегсет заявил, что Дональд Трамп изменил правила игры.

Пит Хегсет заявил, что Трамп надавил на Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Трамп надавил на Путина и создал условия для мирного урегулирования

И РФ, и Украина должны будут пойти на уступки, которые никому не понравятся

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения по Украине с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Однако будут уступки, которыми никто не будет доволен.

Глава Пентагона уверен, что Путин не согласился бы на встречу, если бы не почувствовал давления.

"Трамп уже изменил правила игры. Он создал условия для возможного мирного урегулирования, которое было его целью с самого начала", - сказал Хегсет в эфире Fox News.

По его словам, на этапе переговоров может быть и, вероятно, будет обмен территориями.

"Будут уступки, которыми никто не будет доволен, но если кто-то и сможет это сделать, то это Трамп", - констатировал Хегсет.

Отметим, 11 августа президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию в Белом доме и сделал ряд заявлений относительно мирного процесса в Украине. Детальнее читайте в материале: Встреча Зеленского и Путина и возвращение территорий: Трамп сделал ряд заявлений.

Путин не ищет мира - ISW

Руководитель Группы по вопросам России и геопространственной разведки Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос прокомментировал ожидания относительно саммита с участием Трампа и Путина, который запланирован на 15 августа.

"Путин не продемонстрировал желание идти на компромисс в отношении своих военных целей. Я не думаю, что это изменится на саммите в пятницу", - сказал он.

Єксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты обладают огромной силой и рычагами влияния и могут добиться результата, если применят их в полной мере. Впрочем, пока что США этого не сделали.

Переговоры на Аляске - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал, что 15 августа на Аляске он встретится с главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Белый дом не подтвердил точное место проведения встречи. Однако СМИ стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом. Это город Анкоридж.

На переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны. Такое мнение озвучила посол Украины в США Оксана Маркарова.

11 августа Трамп во время общения с журналистами заявил о "визите в Россию", чтобы провести встречу с Путиным. Не исключено, что Трамп оговорился.

