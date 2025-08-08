Территориальные уступки и подписание мирного договора: Трамп сделал срочные заявления

В ближайшее время Трамп планирует встретиться с Путиным, а в ближайшие недели может состояться трехсторонняя встреча с Зеленским.

Трамп сделал срочное заявление / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, скриншот из видео

Президент США Дональд Трампа анонсировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным которая состоится уже в ближайшее время. Об этом он заявил во время подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

В то же время Трамп пока не сообщил время и место проведения встречи, отметив, что объявит об этом позже.

"Я думаю, что это будет очень популярное место проведения... Я не хочу сейчас это объявлять, объявлю позже сегодня", - сказал он.

Трамп хочет вынудить Владимира Зеленского подписать мирный договор и согласиться на территориальные уступки. Он призвал Зеленского ускорить усилия по завершению войны и отметил, что Киев уже работает над этим с европейскими лидерами.

"Зеленский должен быть готов "подписать что-то", чтобы закончить войну в Украине", - заявил Трамп.

Стоит отметить, что США предлагают обмен территориями, в ходе чего Россия также вернет часть районов Украины. В то де время этот вопрос очень "сложен". Трамп считает, что это принесет выгоду обеим сторонам.

"Мы рассматриваем это, но на самом деле мы стремимся вернуть часть территории, обменять. Это сложно. На самом деле, ничего легкого. Это очень сложно, но мы вернем часть территории", - добавил он.

Американский президент не исключил, что в ближайшие недели может состояться трехсторонняя встреча с участием Зеленского и Путина. А уже в ближайшие месяцы будет возможность подписания мирной договоренности по Украине.

Трамп считает, что Россия могла бы развязать настоящую мировую войну, если бы он не вмешался.

"Я остановил это. Сейчас единственный вопрос — когда это будет урегулировано. И это может быть очень скоро", — сказал президент США.

