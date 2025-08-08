Ведутся активные переговоры: Зеленский - о дедлайне прекращения огня и конце войны

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров с партнерами в Европе и США.

Путину поставили новый дедлайн для прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное из обращения Зеленского:

России озвучили новый дедлайн для прекращения огня

Украина и партнеры работают над завершением войны

Украина проводит активную переговорную работу с партнерами. Сейчас ведется работа над общей позицией ради надежного и справедливого мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Уже много поддержки, и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня. Мы видим, что россияне на это не обращают внимания, по крайней мере пока не обращают ... Говорим с партнерами ради реальных шагов. Более десятка разговоров было с лидерами и главами правительств", - сказал Зеленский. видео дня

Президент также рассказал о разговорах с советниками по безопасности. Глава МИД Украины контактирует с европейскими коллегами. К тому же Киев постоянно коммуницирует с американской стороной. Все пытаются добиться хотя бы прекращения огня. Этого удастся достичь давлением на Россию.

"Именно там должно быть принято решение, что эту войну, которую они начали, они же должны и закончить. Россия не считается с потерями людей. Они блокируют всю информацию о своих потерях. Но они не могут заблокировать объективную реальность - то, что чувствует российская экономика, то, как прекращают работу российские предприятия, то, как терпит убытки российская логистика. Санкции могут сработать именно так, как нам нужно", - добавил президент.

Украина также работает над введением новых пакетов санкций против РФ.

Смотрите видео с обращением Владимира Зеленского:

Зеленский заговорил о новом дедлайне для России / фото: скриншот

Планы по завершению войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, после визита спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Россию, где он провел переговоры с Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил о больших шансах на встречу с Зеленским и Путиным.

При этом он добавил, что прорывов на переговорах Уиткоффа и Путина не было.

"Я и раньше был разочарован этим", - напомнил Трамп.

Путин и Трамп могут встретиться на следующей неделе, США сделали РФ "приемлемое" предложение по Украине, сказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков. В то же время российская сторона отказывается комментировать возможность встречи Путина и Зеленского.

Время завершать войну, сказал Владимир Зеленский. До этого он предположил, что Россия, похоже, теперь больше настроена на прекращение огня. Однако главное, чтобы Москва снова не обманула Украину и США.

