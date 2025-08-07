Большая встреча: Трамп призвал свою команду быстро готовить саммит с Путиным и Зеленским

Переговоры могут состояться на следующей неделе или в течение двух недель.

Трамп, Путин, Зеленский вскоре проведут трехсторонние переговворы - СМИ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, whitehouse.gov

Трамп анонсировал скорые переговоры с Путиным и Зеленским

Президент США призвал свою команду действовать быстро

Переговоры могут состояться в Катаре или Швейцарии

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "очень хорошая перспектива" проведения в скором времени встречи на высшем уровне с Россией, которая может привести к прекращению войны в Украине.

"Сегодня у нас состоялись очень хорошие переговоры с президентом Путиным, и есть большая вероятность, что мы можем завершить путь, завершить эту дорогу. Этот путь был долгим и остаётся долгим, но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро", — сказал Трамп в Овальном кабинете, передает CNN.

По данным корреспондента Fox News Питера Дуси, во время переговоров со спецпосланником Стивеном Виткоффом в Москве глава Кремля сам выразил желание встретиться с Трампом.

Сам Трамп заявил, что между двумя Путиным и Витокоффом не было никакого "прорыва", и отказался комментировать сроки заключения сделки.

"Я и раньше был разочарован этим", - сказал глава Белого дома.

Трехстороння встреча Трампа, Путина и Зеленского

CNN отмечает, что после встречи Путина и Виткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре — возможно, уже на следующей неделе — встретиться с Путиным. После этого состоятся трёхсторонние переговоры с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Источник в правительстве ЕС подтвердил содержание разговора.

По словам двух чиновников Белого дома, помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч.

Хотя обычно планирование президентских поездок и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени, Трамп призвал свою команду действовать быстро.

По данным Белого дома, место проведения пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов. Среди возможных вариантов рассматривают Катар или Швейцарию, сообщили в Fox News.

Переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель.

Встреча все еще может быть перенесена или отменена.

Разговор Трампа с Зеленским и возможность встречи с Путиным - главное

Как сообщал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. По данным Reuters, инициатором этого визита выступил Кремль, поскольку заинтересован во избежании введения новых жестких санкций, которыми президент США пригрозил России.

Президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп рассказал, что 6 августа специальный посланник США Стив Уиткофф провел "очень продуктивную" встречу с Владимиром Путиным, во время которой был достигнут значительный прогресс. Президент США также проинформировал европейских союзников о ходе переговоров.

Кроме того, президент США планирует провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным уже на следующей неделе, сообщает The New York Times. После этой встречи Трамп намерен организовать трехсторонние переговоры с участием Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с главой РФ Путиным зависит от прогресса в мирных переговорах по Украине.

Как долго РФ способна продолжать войну в случае введения санкций

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак оценил возможности РФ финансировать продолжение войны в Украине в том случае, если страна-агрессор потеряет часть своих доходов от продажи энергоресурсов.

"Доходы от продажи энергоресурсов – это треть доходов бюджета РФ и половина ее экспортных доходов", - сказал Новак Главреду.

По его словам, у РФ до сих пор есть два потенциальных источника для финансирования войны на сегодняшнем уровне:

запуск печатного станка, то есть печать рубля;

вклады россиян, физических и юридических лиц, в российских банках.

"Это, конечно, приведет к еще большему обесцениванию рубля и высоким темпам инфляции, но для Путина и российского руководства это не имеет никакого значения", - отметил экономист.

Что касается вкладов российского населения, то они могут быть в разных формах изъяты.

"Впрочем, действие обоих вариантов ограничено во времени, поэтому, если Россия запустит эти механизмы, она только ускорит свое экономическое падение, которое неизбежно повлечет за собой политическое падение режима и развал", - считает Новак.

