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Трамп готовит личную встречу с Путиным: СМИ раскрыли цели этой встречи

Руслан Иваненко
6 августа 2025, 22:40обновлено 6 августа, 23:11
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Президент США планирует провести личные переговоры с Путиным и организовать трехсторонние переговоры с Зеленским.
Трамп готовит личную встречу с Путиным: СМИ раскрыли цели этой встречи
Европейские лидеры выражают поддержку, но пока не подтверждают участие в новом формате переговоров / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, скриншот YouTube

Вкратце:

  • Трамп планирует личную встречу с Путиным и трехсторонние переговоры с Зеленским
  • На следующей неделе возможны переговоры между Трампом, Путиным и Зеленским
  • США анонсировали встречу лидеров США, России и Украины без участия Европы

Президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным уже на следующей неделе, сообщает The New York Times. После этой встречи Трамп намерен организовать трехсторонние переговоры с участием Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Планы и формат переговоров

По информации источников, президент США озвучил свои планы во время телефонного разговора с европейскими лидерами в среду. При этом переговоры будут проходить только при участии трех лидеров - без присутствия европейских коллег.

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"Европейские лидеры, которые пытались играть координирующую роль на встречах, посвященных прекращению насилия между Россией и Украиной, одновременно поддерживая своего европейского соседа, похоже, приняли слова Трампа", - отметил источник, знакомый с ходом разговора.

Пока неясно, согласились ли Путин и Зеленский на предложенный формат встреч. В то же время Зеленский участвовал в телефонном разговоре Трампа с европейскими лидерами, в котором также присутствовали премьер Великобритании, канцлер Германии, генеральный секретарь НАТО, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Терпение Трампа на пределе

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечает, что терпение президента США Дональда Трампа в отношениях с Россией иссякло из-за затяжных безрезультатных переговоров и усиления боевых действий.

Сначала Трамп пытался уладить конфликт дипломатическим путем, однако "чаша терпения наполнилась до краев и вышла из берегов", что стало реакцией на советы его администрации, республиканской партии, а также критические оценки со стороны западных медиа и союзников по НАТО.

По словам Новака, введенные США санкции направлены не непосредственно против России, а против Индии - второго по объему покупателя российской нефти. Китай, который является крупнейшим потребителем и покупает около трети, пока в зоне санкций не находится. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о прагматичном подходе Трампа, который пытается не обострять отношения с Пекином, направляя давление на Индию как альтернативного покупателя.

Такие действия, считает Новак, свидетельствуют об изменении стратегии США - от дипломатических переговоров к жесткому экономическому давлению с целью заставить Россию и ее партнеров пересмотреть свою политику.

Визит Виткоффа в Москву и разговор Трампа с Зеленским - главное

Напомним, в среду, 6 августа, в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. По данным Reuters, инициатором этого визита выступил Кремль, поскольку заинтересован во избежании введения новых жестких санкций, которыми президент США пригрозил России.

Как сообщал Главред, после этого президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп рассказал, что специальный посланник США Стив Уиткофф провел "очень продуктивную" встречу с Владимиром Путиным, во время которой был достигнут значительный прогресс. Президент США также проинформировал европейских союзников о ходе переговоров.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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