'Где же собственно Путин': Кислица намекнул, что с посланником Трампа встретился двойник

Дипломат сравнил фото Путина со встреч 1 и 6 августа и указал на заметные различия во внешности лидера РФ.

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Кислица усомнился, настоящий ли Путин встречался с представителем Трампа / Коллаж: Главред, фото: скришот с видео, x.com/SergiyKyslytsya

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Кислица усомнился, что на встрече с представителем Трампа в Кремле был настоящий Путин

Фото Путина со встреч 1 и 6 августа демонстрируют различия во внешности

Дипломат намекнул на возможное присутствие двойника

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица выразил сомнение относительно лица, которое встречалось со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Москве. В своей заметке в соцсети X (Twitter) дипломат намекнул, что на фото с этой встречи может быть не настоящий Владимир Путин, а его двойник.

В пятницу, 1 августа, Владимир Путин провел встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко на Валааме. Уже 6 августа российский лидер принял в Кремле американского спецпредставителя на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.

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Кислица обратил внимание на различия во внешности Путина, опубликовав фотографии лидера РФ с обеих встреч. Дипломат иронично призвал подписчиков найти "десять или более отличий" на фото.

"Путин с Лукашенко на прошлой неделе и Путин сегодня с Витковым. Но где же собственно Путин? Или ни тот, ни другой?" - написал украинский дипломат.

Кислица сравнил два фото Путина / Фото: скриншот x.com/SergiyKyslytsya

Двойники Путина

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник убежден в наличии двойников Владимира Путина. В то же время он отметил, что настоящий Путин также до сих пор существует.

"Я всегда верил, что они (двойники Путина, - ред.) есть. Но и говорил о том, что настоящий Путин тоже существует", - подчеркнул он.

В то же время публицист скептически относится к популярной теории о том, что настоящий Путин умер, а Россией руководит его заменитель.

"Есть же те, кто утверждают, что Путин умер и лежит в морозилке, но я так не думаю. Настоящий Путин существует", - добавил Сотник.

Встреча Путина и спецпосланника Трампа - что известно

Как сообщал Главред, в среду, 6 августа, специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прибыл в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту "Внуково". Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, визит инициировал Кремль в попытке избежать новых санкций, которые Дональд Трамп пригрозил ввести в ближайшее время.

Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор Уиткофа и Путина "конструктивным", отметив, что стороны обсудили "украинский кризис" и возможное стратегическое сотрудничество между РФ и США. Россия передала сигналы по Украине и получила "ответные сигналы" от Трампа.

Кроме этого, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия не имеет реальных решений для завершения войны, а встреча Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом не изменит ситуацию. По его словам, Путин хочет не только оккупации, но и международного признания захваченных территорий

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О персоне: Сергей Кислица Сергей Кислица - украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками.

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