'Трамп не имеет рычагов влияния на Путина': что может остановить РФ от новой войны

Только одна причина может заставить Россию не начинать войну против НАТО.

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Коваленко сказал, что может остановить РФ от развязывания новой войны/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скрин YouTube

Основные тезисы Коваленко:

Только невозможность сформировать ударные группировки может остановить РФ от войны против НАТО

В таком случае РФ будет полностью сконцентрирована на войне в Украине

Страну-агрессора Россию может остановить от войны против НАТО только одна причина - невозможность сформировать ударные группировки, которые необходимы для начала такой военной операции.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду. Он отметил, что в таком случае Россия будет полностью сконцентрирована на войне в Украине.

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"Это может быть связано с проблемами с мобилизацией, экономическими и финансовыми проблемами. Ведь все-таки мобилизация 500 тысяч человек или формирование новой ударной группировки на 200 тысяч - это деньги. Конечно, у России есть бесконечный ресурс - россияне, которых можно доить сколько угодно, но и для этого нужно сформировать бюджет для обеспечения такого большого количества людей", - отметил обозреватель.

По его словам, если подобные проблемы станут России помехой, она может остановить этот процесс.

"А Трамп сейчас не имеет рычагов влияния на Путина, чтобы его остановить", - добавил Коваленко.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, когда может начаться российское вторжение в страны Европы, почему для этого Путин не будет останавливать войну в Украине, а также какие последствия будет иметь война России и НАТО:

Возможное вторжение РФ в страны НАТО - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Россия будет готова противостоять Западу в 2027 году - в Польше бьют тревогу. В Польше серьезно воспринимают потенциальную угрозу нападения.

Также ранее сообщалось, что Россия готовится к большой войне, Буданов раскрыл детали. Россия развернула масштабную программу подготовки.

Напомним, РФ готовится к новой войне - Коваленко назвал два тревожных сигнала. По словам эксперта, угроза со стороны РФ сохраняется как для стран Скандинавии, так и для стран Балтии, а также Польши.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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