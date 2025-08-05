Приведет к смене власти в РФ: по какой причине в России начнется "дворцовый переворот"

Из-за одного решения Трампа в России очень динамично будут развиваться крайне негативные экономические процессы.

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Новак сказал, по какой причине в России начнется "дворцовый переворот"/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Основные тезисы Новака:

Если действительно будут действовать санкции против покупателей российской нефти, РФ получит меньше доходов

Из-за этого в РФ могут начаться крайне негативные экономические процессы

Ухудшение экономической ситуации может привести к смене власти в РФ

Если действительно будут действовать санкции против покупателей российской нефти, которые фактически уже начались с Индии, Россия будет получать значительно меньшие валютные доходы.

Это в свою очередь приведет к тому, что в стране-агрессоре России могут начать очень динамично развиваться крайне негативные экономические процессы. В первую очередь, в РФ существенно увеличится дефицит бюджета, а параллельно будет девальвировать российский рубль. Такое мнение высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду.

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"Как следствие, Россия быстро дойдет до того, что не сможет осуществлять социальные и бюджетные расходы. В свою очередь это, с одной стороны, может спровоцировать бунты снизу, а с другой - недовольство верхов, прежде всего олигархов, которые зарабатывали на энергоресурсах. Эти доходы и так уже существенно сократились, и многие из этих олигархов попали под персональные санкции Запада", - отметил Новак.

По его словам, в конце концов это может вызвать то, что исторически является наиболее реальным способом смены власти в России, то есть дворцовый переворот.

"Этот переворот может быть в разных формах. Но именно существенное ухудшение экономической ситуации исторически в России провоцировало такие события. Скорее всего, именно так ситуация в России будет развиваться и на этот раз, возможно, даже в этом году, но более вероятно - в следующем", - добавил экономист.

Какой может быть сценарий развала России - мнение эксперта

Депутат Госдумы 5-го и 6-го созывов, российский оппозиционный политик Илья Пономарев рассказал во время чата на Главреде, какой возможен сценарий распада РФ.

"Я считаю, что Российская Федерация как государство в ее нынешнем виде должна перестать существовать, но это не значит, что Россия как страна должна тоже перестать существовать", - говорит Пономарев.

Он отметил, что РФ должна стать адекватной республикой, которая отпустит народы, стремящиеся к самостоятельной жизни.

"В моем идеальном мире будущая Российская республика отпускает те народы, которые не хотят жить внутри нее, и строит нормальное общество, нормальное государство с нормальной правовой системой, безопасной для соседей. Очень многие скептически относятся к возможности такого сценария. Но если изначально сказать, что это невозможно, значит, мы будем воевать бесконечно. Не думаю, что это в интересах России или Украины. Поэтому надо приложить все усилия для того, чтобы это произошло. Это в интересах всех народов, которые живут на постсоветском пространстве и не только", - подчеркнул Пономарев.

Ультиматум Трампа России по войне в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ультиматум Трампа Путину может оказаться "пшиком " - в AP узнали худший сценарий. Несмотря на усилия Вашингтона - от угроз до дипломатических инициатив - позиция Москвы остается неизменной.

Также ранее сообщалось, что Трамп разнес Путина и раскрыл условие прекращения войны в Украине. Экономика России в ужасном состоянии, у Путина не будет другого выбора, считает Дональд Трамп.

Напомним, сообщалось, что Путин готов к перемирию лишь при одном условии - СМИ узнали главное требование. В Reuters предполагают, что Путин не примет ультиматум Трампа, ведь военные цели для него в приоритете.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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