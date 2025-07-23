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Ликвидация агрессивного соседа: экс-депутат Госдумы назвал сценарий для России

Андрей Ганчук
23 июля 2025, 18:43
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Российская Федерация должна прекратить существование в своем нынешнем виде, считает Илья Пономарев.
Путин, распад России
На месте РФ должна появиться правовое государство - Пономарев / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • РФ должна прекратить существование, а Россия – остаться
  • России следует стать нормальным государством
  • Народы, которые не хотят жить в России, нужно отпустить

Страна-агрессор Российская Федерация должна прекратить существование. Однако нужно, чтобы Россия, как страна, осталась – построила адекватное государство и отпустила народы, которые хотят жить самостоятельно. Об этом заявил депутат Госдумы 5-го и 6-го созывов, российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что под словами "ликвидация агрессивного соседа" следует понимать демонтаж конкретно Российской Федерации.

видео дня

"Я считаю, что Российская Федерация как государство в его нынешнем виде должно перестать существовать, но это не значит, что Россия как страна должна тоже перестать существовать", - говорит Пономарев.

По его словам, Россия должна стать адекватной республикой, которая отпустит народы, стремящиеся к самостоятельной жизни.

"В моем идеальном мире будущая Российская республика отпускает те народы, которые не хотят жить внутри нее, и строит нормальное общество, нормальное государство с нормальной правовой системой, безопасной для соседей. Очень многие скептически относятся к возможности такого сценария. Но если с самого начала сказать, что это невозможно, значит, мы будем воевать бесконечно. Не думаю, что это в интересах России или Украины. Поэтому нужно приложить все усилия для того, чтобы это произошло. Это в интересах всех народов, живущих на постсоветском пространстве и не только", - подчеркнул Илья Пономарев.

Смотрите видео, в котором Пономарев рассказал о своей позиции по России:

Распад России – новости по теме:

Как сообщал Главред, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко говорил, что сценарий распада России достаточно реалистичен. Как полагает чиновник, это произойдет, как только Путин окончательно добьет войной российский силовой аппарат.

Российской Федерации в том виде, в котором она существует сейчас, скоро не будет, считает экономист Андрей Новак. Все идет к тому, что Кремль потерпит военно-политической поражение, а национальные республики не захотят разделять этот позор.

Россия распадется, как только Кремль перестанет получать нефтедоллары, при помощи которых финансируются республики, считает военный эксперт Роман Свитан. Когда не будет денег, субъекты отправятся в свободное плавание.

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О персоне: Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Гражданин Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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Илья Пономарев чат Главреда война России и Украины распад России
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