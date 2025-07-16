Какая республика "отвалится" первой: появился сценарий распада РФ

В путинской России не может быть всеобщего протеста, считает Роман Свитан.

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Роман Свитан спрогнозировал сценарий распада РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, kremlin.ru

Важное из заявлений Свитана:

Россиян ничто не выведет на улицы, поэтому бунтов не будет

Процесс распада ждет Россию, но его нужно только "подтолкнуть"

Венный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан ответил на вопрос о том, что способно вывести россиян на улицы.

"Россиян ничто не выведет на улицы. И бунтов не будет в российской армии, она просто не способна на них", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт высказал уверенность в том, что в путинской России не может быть всеобщего протеста.

"Во-первых, РФ соткана из десятков народностей и народов. И если где-то гибнут русские, но при этом якуты, башкиры или татары не имеют отношения к войне, им все равно, пускай себе гибнут. Ведь если на линии боевого соприкосновения пережгут всех русских, татары, якуты и прочие только руки будут потирать", - считает он.

Аналитик считает, что российский народ поддерживает политику диктатора Владимира Путина, направленную на расширение империи,

"В-третьих, внутренний протест против войны на данный момент в России полностью исключен еще и потому, что эта война может привести к созданию независимых республик, как это было при распаде Советского Союза после войны в Афганистане", - отметил он.

По его убеждению, процесс распада ждет и Россию, но его нужно только "подтолкнуть".

"И большинство федеративного народа за то, чтобы война в Украине привела к развалу российской империи. Естественно, ведь гибнут русские, российская империя разваливается – и Татарстан получает независимость. Это меркантильный интерес в чистом виде. Единственный механизм, позволяющий развалить Россию – не дать возможности Москве получать нефтедоллары, чтобы через них содержать республики. Как только прекратится поток инвестиций из Москвы в республики, республики сразу уйдут в свободное плавание. Для них тогда не будет смысла ориентироваться на Москву", - добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

Ранее генерал-майор СБУ назвал условие распада РФ. Россию может постигнуть такая же участь, как и Российскую империю.

Как сообщал ранее Главред, у Зеленского сделали прогноз о распаде России. Распад Российской Федерации произойдет совершенно неожиданно для всех, полагает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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