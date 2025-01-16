Что может развалить Россию: генерал-майор СБУ назвал рецепт распада РФ

Основные тезисы Ягуна:
- Россию могут развалить внутренние противоречия по этнической проблематике
- Этнические и экономические проблемы в комплексе могут создать для РФ неприятности
Страну-агрессора Россию могут развалить внутренние противоречия по этнической проблематике, это сейчас и происходит.
Об этом сказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун во время чата на Главреде. Он напомнил, что в свое время именно начало погромов, в частности, еврейских, предшествовало расколу Российской империи.
"И сейчас, когда 10-15 пацанов ходят по российскому городу с имперским флагом и пытаются найти цыган или татар, они не задумываются, что уже вполне в их городе могут выйти сто татар и искать именно этих десять "русских пацанов", - отметил Ягун.
По его словам, этнические и экономические проблемы в комплексе могут создать для России очень серьезные неприятности.
"Мы это видели на примере Афганской войны и проблем в экономике СССР. Но никто ничего не будет делать, все просто наблюдают. Правда, для нас это больно: пока мы наблюдаем, наши люди гибнут", - сказал Ягун.
Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:
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Также ранее бывший замглавы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отмечал, что перемирие нужно прежде всего России. России прогнозируют коллапс - финансовый, энергетический, жилищно-коммунальный, который может свалиться на нее уже в середине 2025 года.
Напомним, Ягун отмечал, что Путина могут устранить одним из 3-х вариантов. С Путиным может повториться примерно такая же ситуация, как была со Сталиным, когда он в определенный момент решил провести чистку среди ближайшего окружения, считает генерал-майор СБУ.
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Кто такой Виктор Ягун
Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.
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