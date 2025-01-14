'Будет как со Сталиным': Путина могут устранить одним из 3-х вариантов - Ягун

С Путиным может повториться примерно такая же ситуация, как была со Сталиным, когда он в определенный момент решил провести чистку среди ближайшего окружения.

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Путина могут устранить одним из 3-х вариантов, отмечает Ягун/ коллаж: Главред, фото: Facebook В. Ягуна, сайт Кремля

Основные тезисы Ягуна:

Лучшие предпосылки для устранения Путина были тогда, когда еще был Пригожин

Есть три варианта, как может быть отстранен Путин

С Путиным может повториться такая же ситуация, которая была со Сталиным

Лучшие предпосылки для устранения российского диктатора Владимира Путина были тогда, когда еще был жив Евгений Пригожин. Тогда было два варианта, как мог быть устранен глава Кремля.

Первый вариант - мятеж генералов, второй - мятеж бизнесменов. Такое мнение высказал бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун во время чата на Главреде.

"Предпосылки были только тогда, когда был Пригожин. И было только два варианта, которыми можно было сбросить Путина. Во-первых, мятеж генералов, который фактически и был создан при молчаливом согласии Шойгу и Герасимова. Но он не удался. Пригожина нет, Вагнера - фактически тоже. Те генералы, которые поддерживали Вагнер, просто исчезли с российского поля, например, Суровикин. Также разгромлено министерство обороны РФ, и немало генералов публично или непублично вывели из руководства этим ведомством. Шойгу перевели на другую должность. И Путин считает, что он хотя бы опосредованно эту опасность для себя снял", - отметил Ягун.

Второй вариант предполагал, что российские бизнесмены могли устроить мятеж против Путина.

"Во-вторых, мятеж бизнесменов. Остаются только бизнесмены, но они без силовой поддержки просто не в состоянии устранить Путина", - сказал генерал-майор запаса СБУ.

Однако он назвал и третий вариант - ближайшие к Путину лица, которые в определенный момент, возможно, когда Путин станет крайне токсичным и совершит невероятное преступление, просто ликвидируют его и все грехи повесят на него.

"То есть мятеж ближайших соратников Путина, "своих" для него. Может повториться примерно такая же ситуация, как была со Сталиным, когда он в определенный момент решил провести чистку среди ближайшего окружения. Тогда ближайшее окружение сказало "хватит" - и Сталина не стало. Причем его не стало, как для грузина, в достаточно молодом возрасте, поэтому он бы мог наделать много чего в своем окружении", - сказал Ягун.

По его словам, также есть варианты, которые просто невозможно предусмотреть, например, определенный обвал, который спровоцирует устранение Путина, или какого-то капитана из охраны Путина просто переключит, и он начнет стрелять. "Черный лебедь" для России - это довольно привычная вещь, отметил генерал-майор запаса СБУ.

"Как-то я пытался подсчитать тех лидеров Советского Союза и Российской империи, которые мирно ушли на отдых, - насчитал всего трех: Хрущев, Горбачев и в определенной степени Ельцин. Они были вынуждены оставить должности под давлением, но остались живы. Путину такой путь точно не светит", - подытожил он.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

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Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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