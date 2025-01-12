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"Является неизбежным сценарием": в ЦПД рассказали о распаде РФ и назвали сроки

Анна Косик
12 января 2025, 14:39
381
Контролируемое разделение РФ произойдет при двух важных условиях.
Владимир Путин, Россия, распад России
Россия не может "выжить" с режимом Путина / ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что сказал Коваленко:

  • Распад России может произойти в следующие 50 лет
  • Национальные образования РФ выиграют от распада Федерации
  • Россияне могут присоединиться к новой цивилизационной модели

Страна-агрессор Россия контролируемо разделится на национальные образования с центральной Москвой в следующие 50 лет. Об этом в Telegram написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, такой сценарий неизбежен при двух условиях - режим кремлевского диктатора Владимира Путина сохранится и в последующие годы, а также политика агрессии в сторону других государств не претерпит изменений.

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"Я сторонник такого сценария и понимаю, что от него выиграли бы все - не только сами национальные образования РФ, которые смогли бы самостоятельно определять собственную политику и союзников в соответствии с этническими интересами, не только крупные игроки и Украина, которые бы распределили сферы влияния, но и сама Московия, которая смогла бы наконец перезагрузить выбранную варварскую стратегию развития, которая существовала столетиями, и присоединиться к новой цивилизационной модели", - пояснил Коваленко.

Руководитель ЦПД также отметил, что распад является единственным шансом на жизнь для Москвы и россиян, ведь имперская модель уже не работает и приведет к гибели всего, что так любят враги.

Возможность распада России - что известно

Ранее Главред писал, что по словам дипломата Богдана Яременко, часть регионов страны-агрессора России склонны к тому, чтобы рано или поздно "отколоться" и стать самостоятельными.

Накануне Виктор Ягун предупреждал, что в стране-агрессоре России может вспыхнуть военный мятеж. Он может возникнуть тогда, когда российские оккупанты осознают, что российский диктатор Владимир Путин использует их втемную.

Напомним, публицист Юрий Богданов утверждал, что наиболее вероятный сценарий для страны-агрессора России - это не распад, а начало конкуренции между элитарными группами, их борьбы за власть, в том числе силовой.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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