"РФ посыплется": публицист спрогнозировал негативный сценарий для России и назвал условие

Если Россия не откажется от своей агрессивной политики, то в РФ может начаться силовая борьба за власть между элитами. Но РФ еще не прошла точку невозврата.

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Публицист спрогнозировал негативный сценарий для России и назвал условие/ коллаж: Главред, фото: скрин

Наиболее вероятный сценарий для страны-агрессора России – это не распад, а начало конкуренции между элитарными группами, их борьбы за власть, в том числе силовой.

Но для начала такой борьбы за власть между элитами российский диктатор Владимир Путин должен настолько пережать, чтобы РФ пошла не по сценарию "снижать уровень агрессии извне и изнутри", а чтобы она совсем посыпалась. Такое мнение высказал публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в интервью Главреду.

"Для этого Путину еще надо поработать – он, конечно, очень много сделал, чтобы Россия пошла по максимально негативному сценарию, потому что для того чтобы Россия не имела будущего, никто не сделал больше него. Но это довольно большая страна, которая имеет определенные возможности для бэкапа. Она может откатиться, отказаться от агрессивной политики. У нее еще нет точки невозврата, после которой она не может сохраниться. Но для этого надо завершать войну, отходить, передоговариваться с Западом, стабилизировать общественный строй, а при Путине это невозможно", – отметил Богданов.

По словам Богданова, даже если кто-то из окружения Путина понимает, что нужен мятеж, для его участников было бы крайне рискованно его устраивать, потому что нет соответствующего уровня недовольства или общественного раздражения.

"Один мой товарищ, бывший россиянин, высказал очень хорошее, что если бы бунт Пригожина происходил после теракта в "Крокусе", Пригожин мог бы не останавливаться. Что нам продемонстрировал этот теракт? Что российская силовая система совершенно недееспособна. Поэтому многие и предполагают различные теории заговора о том, что устроено намеренно, потому что полиция, спецслужбы и все остальные действовали максимально профессионально несогласованно и фактически не вступали в контакт с террористами (потому что ИГИЛ – это международная признанная террористическая организация), пока они не покинули здание. То есть тогда, когда они стали уязвимыми", – сказал публицист.

В то же время он отметил, что на самом деле доподлинно неизвестно, поймали ли россияне террористов, которые совершали этот акт, или "стрелочников", которых просто пытаются сделать виновными.

"Потому что доверия к российской правоохранительной системе нет. Будем смотреть за дальнейшим развитием, но те, кто хотел увидеть слабые места российской системы, их увидели", – подытожил Богданов.

Смотрите интервью Юрия Богданова Главреду о последствиях обвинений Кремля:

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Может ли Россия развалиться

Ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов высказал мнение, что США и Китай не дадут России развалиться, и объяснил, в чем их заинтересованность. Вашингтон и Пекин заинтересованы в том, чтобы РФ не развалилась, так как ее развал создаст хаос на огромной территории и непонятную ситуацию с ядерными арсеналами.

Также ранее политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков объяснил, почему, по его мнению, ни Байден, ни Трамп не хотят распада РФ. Трамп не хочет разрушать Россию потому что хочет, чтобы у него был партнер вроде Путина, с которым можно сотрудничать, отметил Кочетков.

Напомним, ранее младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудименко оценил, что может стать катализатором если не для развала страны-агрессора России, то хотя бы для акций протеста внутри страны.

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