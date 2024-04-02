'России грозит военный мятеж': генерал описал негативный сценарий для РФ

Часть российских оккупантов, особенно низшее звено, не понимают, что делают на войне.

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Генерал описал негативный сценарий для РФ/ коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

В стране-агрессоре России может вспыхнуть военный мятеж. Он может возникнуть тогда, когда российские оккупанты осознают, что российский диктатор Владимир Путин использует их втемную.

Такое мнение высказал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун в интервью Главреду. Он отмечает, что часть оккупационной армии не понимает, что делает на войне.

"В определенный момент (российские – ред.) военные поймут, что их используют втемную. Подобные события Путин пытался осуществить в Украине, однако у нас вообще другая ситуация. Украинские военные сознательные, они понимают, что защищают, и почему на фронте. А вот среди россиян ситуация другая – определенная категория их военных, особенно низшее звено, не понимает, что делает на войне", – отметил Ягун.

По его словам, одна часть российских оккупантов приехала воевать в Украину, чтобы избежать проблем, вторая радуется от крови, а третья – зарабатывает на войне.

"Но подавляющее большинство вообще не понимает, что это за война, и что россияне здесь делают. Не понимают, кого и от кого освобождают, когда их здесь не любят", – отметил он.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун оценил угрозу наступления на Харьков:

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Может ли Россия развалиться

Ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов высказал мнение, что США и Китай не дадут России развалиться, и объяснил, в чем их заинтересованность. Вашингтон и Пекин заинтересованы в том, чтобы РФ не развалилась, потому что ее развал создаст хаос на огромной территории и непонятную ситуацию с ядерными арсеналами.

Напомним, ранее младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко оценил, что может стать катализатором если не для развала страны-агрессора России, то хотя бы для акций протеста внутри страны.

Также ранее публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов спрогнозировал негативный сценарий для России и назвал условие. Если Россия не откажется от своей агрессивной политики, то в РФ может начаться силовая борьба за власть между элитами. Но РФ еще не прошла точку невозврата, отметил публицист.

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