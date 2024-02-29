Есть три катализатора для развала РФ: Гудименко назвал самый рабочий

Нужно обращать внимание на те республики, в которых есть внешние границы, считает Юрий Гудименко.

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Юрий Гудименко оценил, что может стать катализатором распада РФ / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuriy.hudymenko, ua.depositphotos.com

Младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко оценил, что может стать катализатором если не для развала страны-агрессора России, то хотя бы для акций протеста внутри страны.

"Почему разваливаются страны, из-за каких внутренних процессов? Первый – социальные беспорядки. Россия это проходила в 1917 году. Там есть очень много "левых", есть "правые", и между ними начинается конфликт, гражданская война, и в результате этого Финляндия, Польша и еще некоторые страны получают и отстаивают свою независимость", - сказал Гудименко в интервью Главреду.

При этом он считает, что сейчас о социальных сдвигах в России речь не идет.

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"Нельзя говорить, что это вполне невероятно, но у такого сценария очень маленький процент вероятности", - считает эксперт.

Второй возможная причина развала России – политический кризис.

"Есть ли в РФ процессы, которые четко оформляются в политический кризис? То есть, например, два центра власти, которые перетягивают власть между собой? Пока что мы этого тоже не видим – субъектность есть лишь у Путина и у людей, которых так или иначе с ним ассоциируют", - отметил Гудименко.

По его словам, третий катализатор – национальные беспорядки.

"Есть ли в России потенциал к национальным беспорядкам? Потому что Россия это фактически империя – там есть порабощенные народы, которые пользуются меньшими правами, чем этнические русские. А в некоторых регионах, наоборот, этнические русские обладают меньшими правами чем те народы, которые в них есть. То есть есть внутреннее противостояние, и условный Дагестан ведет себя совершенно не так, как Санкт-Петербург. На это накладывается еще и потенциальная религиозная история, потому что в России ежедневно растет количество мусульман, но де-факто государственной религией является православие, и это также создает внутренний конфликт", - объяснил он.

Гудименко считает, что стоит работать как раз с третим вариантом - "чтобы республики, которые по факту являются автономными, видели возможные преимущества в том, что они становятся полностью независимыми республиками".

"Такие преимущества есть, но если говорить более конкретно, нужно обращать внимание на те республики, в которых есть внешние границы, то есть с другими странами. Условно говоря, если автономная республика окружена Россией со всех сторон (анклав), то говорить о том, что даже если с оружием в руках можно завоевать себе независимость и построить экономику, находясь в фактической блокаде, нельзя. Но в РФ очень многие республики, в том числе на Кавказе, который вспыхивал в 90-е годы, имеют непосредственные внешние границы и с ними нужно работать в первую очередь", - резюмировал он.

Кто такой Юрий Гудименко Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократична сокира", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия. С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".

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