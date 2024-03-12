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США и Китай не дадут России развалиться: эксперт сказал, в чем их заинтересованность

Алёна Воронина
12 марта 2024, 04:40
Вашингтон и Пекин заинтересованы, чтобы РФ не развалилась, потому что ее развал создаст хаос на огромной территории и непонятную ситуацию с ядерными арсеналами.
Джо Байден, Си Цзиньпин, Владимир Путин
США и Китаю выгодно, чтобы РФ не распалась, говорит Жданов/ коллаж: Главред, фото: скрин

Китай видит страну-агрессора Россию страной третьего сорта и своей колонией. При этом Китай и США не дадут России развалиться – они заинтересованы в том, чтобы РФ оставалась одним целым государством. Ведь развал РФ создаст хаос на огромной территории и непонятную ситуацию с ядерными арсеналами. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

"Мы ошибаемся, когда надеемся, что Россия развалится, и этому поспособствуют Китай и Америка. К сожалению, это не так. Пекин и Вашингтон рассматривают РФ как целостное государство. Им нужна диктатура Путина в России, она устраивает, поскольку при таком режиме есть гарантия того, что на одной шестой суши не будет гражданской войны, где каждый сам за себя. Американцы и китайцы этого совсем не хотят", – отметил Жданов.

Поэтому ни Китай, ни Соединенные Штаты не дадут России развалиться, говорит эксперт. По его словам, нам будут помогать, чтобы мы уничтожали военный потенциал России и значительно ослабляли переговорную позицию Москвы.

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"Но в то же время приложат максимум усилий для сохранения целостности России. Ведь в противном случае они получат хаос на огромной территории и непонятную ситуацию с ядерными арсеналами, когда непонятно, кому, сколько и какие достанутся бомбы и боезаряды. КНР и США этого не надо. Им нужна управляемая Россия, то ли концлагерь, то ли демократическая страна. Даже выгоднее концлагерь, потому что там не будет плюрализма мнений и несогласных", – сказал Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Россия может вести войну в нынешних масштабах еще 2-5 лет. В то же время аналитики считают "раздутыми" показатели самих россиян по производству оружия.

Также ранее сообщалось, что Китай выдвинул инициативу относительно ядерного оружия – у Лаврова сделали заявление. Официальный Пекин предлагает странам ядерного клуба договориться об отказе применять ядерное оружие первыми, в МИД агрессора России ответили китайцам.

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