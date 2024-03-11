WSJ: Россия может вести войну в нынешних масштабах еще 2-5 лет

В то же время аналитики считают "раздутыми" показатели самих россиян по производству оружия.

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У России все еще есть ресурсы производить собственное оружие / Коллаж Главреда: Фото: Вернись живым, 22 отдельная механизированная бригада

Хотя оборонные потуги России из-за западных санкций и мобилизации трудового ресурса Путиным сталкиваются с немалыми проблемами, страна-агрессор может вести войну с Украиной в ее нынешних масштабах еще 2-5 лет, пишет WSJ со ссылкой на оценку НАТО.

В частности, в 2023 году 21% всех федеральных расходов пошли на нужды армии захватчиков - по сравнению с 14% в 2020 году. Федеральный бюджет на 2024 год предусматривает еще большую долю расходов - более 29%. По оценке эстонской разведки, производство артснарядов РФ выросло с 400 тысяч в до 600 тысяч, "что больше, чем совместное производство снарядов США и Европы".

По оценке НАТО, "Россия, вероятно, сможет поддерживать свои военные усилия еще в течение 2-5 лет в нынешних масштабах". Речь идет именно о производстве Россией ее собственного вооружения.

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Снарядный голод в ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

По мнению некоторых западных аналитиков, показатели военного производства в России на самом деле являются "раздутыми", поскольку ВПК РФ переживает нехватку рабочей силы и снижение качества изготовленного оружия. Это в недалеком будущем может привести к еще большей зависимости России от поставок вооружения из Китая, Ирана и Северной Кореи.

В частности, как отметил исследователь Шведского университета обороны Оскар Йонссон, "впечатляющие (показатели) производства" вскоре обязательно подвергнутся стагнации.

При этом аналитики связывают захват россиянами Авдеевки с увеличением производства артиллерийских снарядов российским военно-промышленным комплексом. Тогда как способность РФ перевооружиться после войны будет угрожать безопасности других стран - ее соседок.

Путин не готов к переговорам "на равных"

Несмотря на то, что российские чиновники на всех публичных площадках разносят сплетни о якобы готовности сесть за стол переговоров с Украиной, Кремль во главе с Путиным не готов ни к каким компромиссам и уступкам и преследует цель захвата всей Украины.

"Россия пока не достигла целей "спецоперации", потому что одна из них - это денацификация, что означает запрет всевозможных неонацистских движений", - заявил российский диктатор в интервью Такеру Карлсону.

В ОП, как и сам Владимир Зеленский, неоднократно подчеркивали, чем опасен "мир" на условиях Путина.

Следующей целью для оккупации России может быть одна из стран Балтии, считают аналитики, и с ними соглашаются сами представители правительств этих стран. Тогда как французский президент Эммануэль Макрон с "миролюбивой" риторики перешел к "воинственной" - одним из первых предложив ввести в Украину войска в случае наступления России на Киев или Одессу.

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