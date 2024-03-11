Войска РФ провалили "план" к "выборам" Путина: в ВСУ раскрыли детали

Российские оккупанты пытаются захватить территории, которые силы обороны Украины освободили в 2023 году, рассказал представитель "Таврии" Дмитрий Лыховий.

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К "выборам" Путина россияне хотели захватить территори у Вербового и Работино - Лыховий / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Оккупационные войска агрессора России планировали до выборов главы Кремля Владимира Путина захватить ранее освобожденные ВСУ территории возле населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области, но не удалось. Атаки оккупантов выдыхаются. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью группировки Таврия Дмитрий Лыховий.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что за минувшие 24 часа противник в зоне ответственности "Таврии" потерял 392 военных убитыми и ранеными. Также противник потерял 47 единиц военной техники, 352 дрона и четыре склада боеприпасов.

Какие "цели" у оккупантов России

По словам представителя ВСУ, в районе Вербового и Работино оккупанты пытаются отвоевать территории, которые украинские войска освободили в прошлом году в ходе контрнаступления.

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"Вероятно, перед ними стоит политическая задача до каких-то сроков захватить территории, которые были деоккупированы украинскими войсками в прошлом году. В принципе, уже есть определенные данные, что россияне хотели реализовать этот свой план до так называемых президентских выборов, которые у них назначены на 16 марта. Однако уже сейчас видно, что противник и в третий раз во время этого нахрапа выдохнулся и этот план им реализовать не удастся, потому что сейчас атаки противника носят локальный характер", - подчеркнул Дмитрий Лыховий.

Война России против Украины

Бойцы ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины, сказали в Силах обороны юга. Военные расширяют свой плацдарм и ведут контрабатарейную борьбу против российских оккупантов.

У Зеленского назвали России условия переговоров: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что сначала должны быть выработаны принципы реализации формулы мира Украины и механизм принуждения Москвы ее выполнять, и только потом российские представители будут допущены до мирного саммита.

Войска НАТО в Украине будут только в случае геноцида или острого кризиса, считает военный эксперт Олег Жданов. В интервью Главреду он рассказал, что в других случаях появление иностранных войск на украинской территории невозможно.

Кто такой Дмитрий Лиховий Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

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