НАТО в Украине будет только в случае геноцида или острого кризиса – Жданов

Украина получит возможность наносить удары по территории России оружием, которое было передано Западом, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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Путин попытается захватить один-два гарнизона войск НАТО, если они будут в Украине – Жданов / Главред

В Европе продолжают обсуждать возможность появления войск стран НАТО в Украине. Локомотивом идеи выступает Франция, которая на уровне официальной риторики допускает возможность переброски своих военных на территорию нашего государства. Однако Североатлантический альянс в целом пока не готов к новым форматам военной поддержки Киева.

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов дал оценку перспективе размещения войск НАТО в Украине, назвал сценарий, при котором военные силы стран Запада могут быть переброшены для участия в боевых действиях против агрессора России, рассказал, как будут работать оборонные соглашения с союзниками и когда Киеву разрешат использовать западное оружие по российской территории, и объяснил, почему Китай заинтересован в реализации так называемого плана по заморозке войны.

Бывший посол США при НАТО Иво Даалдер в своей колонке в американском издании Politico писал, что начальник Генштаба Франции Тьерри Буркхард еще несколько недель назад, до публичного заявления президента Эммануэля Макрона, предложил союзникам по Альянсу отправить войска в Украине для решения ограниченных задач. Как вы считаете, возможно ли появление военных подразделений Франции или других стран в Украине?

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Появление войск НАТО в Украине невозможно. Заявление Макрона – глупости, причем непонятно, какие политические преференции хотел получить от своей подобной риторики. Он уже дал задний ход своим словам и сказал, что никаких войск никуда отправлять не будет. Видимо, в Генштабе Франции ему все-таки все объяснили.

Кроме того, вызывает вопросы мандат такой миссии. Если речь идет о миротворческой миссии, она должна вводиться по обоюдному согласию сторон конфликта. Представьте, что скажет Путин: да идите вы все лесом, я буду стрелять, куда стреляю. К примеру, после этого какой-нибудь французский солдат попадет под огонь российских артиллерии, авиации и ракет. И что тогда, Франция это проглотит? А мы же понимаем, что это будет унижением Парижа. И если убийство гражданского человека может рассматриваться в дипломатическом контексте, то убийство военного – это нападение на страну. Поэтому, я считаю, что это абсолютно непродуманная инициатива.

Таким образом, информация из публикации Le Monde о том, что Франция рассматривает возможность переброски спецназа в Украину, с практической точки зрения, совершенно не заслуживает внимания?

Конечно, статья не заслуживает внимания. Потому что никто не даст гарантий безопасности войскам Франции в Украине.

Я могу гипотетически предположить только один сценарий, при котором иностранные войска появятся в Украине. В мировой практике международных конфликтов были примеры, когда иностранные войска спасли гражданское население. И если произойдет катастрофа, вследствие которой случится обрушение фронта, а российские войска вклинятся вглубь нашей территории и начнут вырезать, убивать, насиловать и грабить людей, как они это делали в Буче, Ворзеле и Изюме, тогда Запад может ввести войска. Как было в Югославии, куда были введены иностранные войска, чтобы не было геноцида местного населения. Причем в Югославии западные силы все равно подвергались нападениям второй стороной конфликта.

В Украине идет полномасштабная война, в рамках которой применяются тяжелая техника, авиация и ракетные войска. И никто не даст гарантии того, что французский легион, который сюда приедет, не будет разбомблен ракетами. А русские потом скажут: да мы ничего не знали.

Возможно ли появление войск НАТО в Украине в случае какого-либо чрезвычайного и острого кризиса?

Если произойдет острый кризис, будет региональная война. Скажу со стопроцентной уверенностью, что Путин в случае кризисной ситуации и прибытия иностранных сил в Украину, постарается захватить один-два гарнизона таких войск. Он использует эту ситуацию, чтобы выторговать себе переговорную позицию и сказать: смотрите, я вас победил – вы хоть и натовцы, но слабаки.

В таком случае ситуация лишь ухудшится, увеличится масштаб войны. Все это сыграет на руку Путину, ведь он об этом только мечтает. Ведь как ему вернуть признание на международной арене? Втягиванием в войну третьих стран. И Путин этим странам заявит, допустим, следующее: применяйте 5-ю статью, иначе я вас тут всех перебью. А это уже мировая война. И тогда Путин будет вести переговоры с лидерами НАТО – Байденом, Шольцем и Макроном, а не с Киевом. Сядет за стол переговоров и будет им загибать пальцы своими требованиями.

Украина подписала соглашения о безопасности с Британией, Германией, Францией, Италией, Данией и Канадой. Как будут работать эти договора в военном плане? Не повторят ли они судьбу Будапештского меморандума?

На самом деле эти соглашения к безопасности практически никакого отношения не имеют. Просто нам их так преподносят. Речь идет о соглашениях по долгосрочному сотрудничеству в оборонной сфере. Мы вместе со странами-союзниками объединяем усилия в разработке, создании и производстве вооружений. Вот здесь, в этой части, соглашения будут работать.

Что касается вопроса безопасности, который указан даже не во всех этих документах, там прописано, что в случае возникновения угрозы кризиса, страны-подписанты начинают проводить с нами консультации о предоставлении военно-технической помощи. Это в случае угрозы кризиса, под которым мы все подразумеваем нападение Российской Федерации. Там даже не сказано о нападении иностранных войск или какого-либо агрессора. Поэтому соглашения, которые политики нам преподносят как гарантии безопасности, таковыми не являются.

Причем консультации в рамках так называемых гарантий безопасности действуют только с момента юридического оформления окончания войны. Это механизм на переходной период до вступления в НАТО после правовой фиксации завершения войны.

Тогда получается, что этот переходной период может продлиться сколько угодно, пока не закончится война.

Абсолютно верно, этот период может продлиться, сколько угодно. И главная фишка заключается в том, что юридического оформления завершения войны может не быть никогда. Вот в чем подводный камень. Даже если мы выйдем на границы 1991 года, разгромим российские войска и восстановим свою территориальную целостность, никто не гарантирует, что после этого Путин согласится подписать с нами мирный договор.

Более того, возможен израильский вариант развития событий, включающий обоюдные обстрелы с россиянами через государственную границу. Мы будем создавать буферные зоны и отселять гражданских лиц из приграничных районов, как уже происходит в Харьковской и Сумской областях. И тогда никакие гарантии безопасности вообще никогда не вступят в действие. В таком случае нас не возьмут и в НАТО, поскольку процедура евроатлантической интеграции не запустится до тех пор, пока не будет документального оформления окончания войны.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит право применять самолеты F-16 по территории России. Также в Финляндии разрешили Киеву использовать свое оружие за пределами украинского государства. Как вы считаете, может ли Запад в целом изменить принципиальную позицию относительно применения своих вооружений по российской территории?

Североатлантический альянс максимально дистанцируется от нашего конфликта. Не подходит даже на пушечный выстрел, чтобы блок не втянули в военное противостояние, и все это не привело к мировой войне. Само НАТО не передало нам ни одного патрона, поэтому Столтенберг может говорить все, что угодно. (Украина получает вооружения не от НАТО, как организации, а в рамках договоренностей со странами-союзниками, которые входят в Альянс – ред.)

Если говорить о Финляндии, посмотрим, какое вооружение она нам передаст. Пока Хельсинки тяжелых вооружений нам не передавали. Даже артиллерии, которой мы могли бы бить по Российской Федерации.

В целом, удары по России западным оружием – очень хорошая идея. Я думаю, мы к этому придем. Со временем оружие иностранного производства, проданное или подаренное Вооруженным силам Украины, будет полностью считаться нашим штатным вооружением. И мы сможем применять его по своему усмотрению, ни у кого ничего не спрашивая. Так должно произойти, иначе эта война никогда не закончится.

Китай усилил свою риторику в плане поддержки России. Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй снова проводит тур по Европе для обсуждения вопросов завершения войны России против Украины. В чем состоит интерес Китая? Может ли Пекин значительно усилить военную поддержку Москвы?

Китай действительно может усилить военную поддержку России. Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. У китайцев сложная экономическая ситуация и им все равно, каким путем произойдет завершение войны. В Китае рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики.

К тому же Китаю нужно решать вопросы со своим главным торговым партнером – Соединенными Штатами. Именно американцы главный партнер Пекина по торговле, Россия – лишь придаток. Пекину нужно, чтобы закончилась война, и были сняты санкции. КНР нужны рынки сбыта – американский, европейский и российский. А каким путем закончится война, Китаю не важно.

Поэтому Китай идет путем наименьшего сопротивления, который предусматривает прекращение огня и мирные переговоры. Как сказал главный дипломат и глава администрации Си Цзиньпина Ван И, главное – начать переговоры, а дальше они могут длиться бесконечно.

Вариант, в котором заинтересован Китай, - условный Минск-3 или Стамбул-2. К слову, министр иностранных дел Турции Чавушоглу уже провел встречу с Лавровым и там они, дескать, решили, что начнутся переговоры по прекращению огня. Что называется, без меня меня женили. Уже договорились о Стамбуле-2. И Пекин будет на это давить, чтобы добиться своих целей: прекратить огонь, заморозить конфликт, отменить санкции и начать спокойно себе торговать и двигать корабли.

Однако президент Турции Реджеп Эрдоган уже говорил, что Турция принципиально поддерживает завершение войны России против Украины на базе реализации формулы Зеленского.

Правильно, за столом переговоров Турция будет формально поддерживать формулу Зеленского. И каждый раз в Стамбуле будут спрашивать у России: ну что, вы будете выводить войска? А представители Москвы ответят: нет, мы же это завоевали, надо учесть реалии сегодняшних дней. Ведь именно так все время звучит российская риторика. Это как в фильме Иван Васильевич меняет профессию: "Кемскую волость требуют, воевали, говорят, так подай ее сюда". Вот точно так же и здесь. И это будет бесконечный разговор – глухого с немым, как было в Минском формате.

Вот как было в Минском формате: первый пункт – прекращение огня, за которым отвод войск. Чтобы не топтаться в начале, было решено начинать с любого пункта, который был готов. После этого прекращение огня задвинули на задний план и начали обсуждать гуманитарные вопросы, а далее – изменения в Конституцию и статус легализации "Л/ДНР". И здесь будет то же самое.

Таким образом, Китай будет шантажировать США помощью России? Дескать, если Пекин и Вашингтон не урегулируют свои вопросы, КНР усилит поддержку Москвы.

Абсолютно правильно. Китай скажет Соединенным Штатам, мол, смотрите, какой придаток мы получили. И теперь можем влиять на политику России: купим у них нефть и будем решать, давать ли валюту, помогать ли в восстановлении и строительстве военно-промышленного комплекса, или нет. Китай же сможет свободно инвестировать.

Вот министр финансов России Силуанов уже, грубо говоря, год долбит мозги китайцам, чтобы они дали Кремлю кредит в юанях. Денег у Москвы нет и они выпрашивают их и Китая. Но мы же понимаем, куда эти деньги пойдут – на танки.

Китай видит в России больше сырьевой придаток или все-таки объект для отчуждения территорий?

Оба варианта. В любом случае, Китай видит Россию страной третьего сорта и своей колонией.

Впрочем, мы ошибаемся, когда надеемся, что Россия развалится, и этому поспособствуют Китай и Америка. К сожалению, это не так. Пекин и Вашингтон рассматривают РФ как целостное государство. Им нужна диктатура Путина в России, она устраивает, поскольку при таком режиме есть гарантия того, что на одной шестой суши не будет гражданской войны, где каждый сам за себя. Американцы и китайцы этого совсем не хотят.

Поэтому ни Китай, ни Соединенные Штаты не дадут России развалиться. Нам будут помогать, чтобы мы уничтожали военный потенциал России и значительно ослабляли переговорную позицию Москвы. Но в то же время приложат максимум усилий для сохранения целостности России. Ведь в противном случае они получат хаос на огромной территории и непонятную ситуацию с ядерными арсеналами, когда неясно, кому, сколько и какие достанутся бомбы и боезаряды. КНР и США этого не надо. Им нужна управляемая Россия, будь то концлагерь или демократическая страна. Даже выгоднее концлагерь, потому что там не будет плюрализма мнения и несогласных.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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