Бойцы ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины: в Силах обороны раскрыли детали

Бойцы Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области расширяют свой плацдарм. Оккупанты обстреливают украинские войска в районе Крынок из артиллерии и минометов.
Как сообщают в Силах обороны юга, за последние 24 часа штурмовых действий не проводили.
"Наши воины удерживают позиции, осуществляют меры по укреплению и расширению плацдарма на левобережье Днепра", - указано в сообщении.видео дня
Также отмечено, что на юге ведется контрбатарейная борьба.
"Оккупанты проводят аэроразведку, применяют большое количество ударных дронов разных типов, а также впервые за десять дней решились направить управляемую авиабомбу с самолета тактической авиации, ударив в центр Херсона. Удар был по пятиэтажке, пострадал семилетний ребенок", - подчеркнули в Силах обороны.
Ситуация на левобережье Херсонщины
ВСУ не могут перебросить бронированную технику на левый берег Днепра Херсонской области, говорили в ОВА Херсонщины. Ситуация тяжелая, однако украинские воины продолжают удерживать плацдарм.
В ВСУ раскрыли планы по левобережью Херсонской области - председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что войска будут расширять плацдарм. Оккупанты уже сталкиваются с проблемами.
В небе над Херсонщиной после пуска ракеты по Украине исчез Су-34 российских оккупантов. Инцидент произошел 23 февраля. Сообщалось, что вражеский военный самолет мог рухнуть.
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