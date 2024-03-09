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Бойцы ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины: в Силах обороны раскрыли детали

Андрей Ганчук
9 марта 2024, 16:12
Российские оккупанты наносят удары по позициям ВСУ в районе Крынок Херсонской области из артиллерии и минометов, рассказали в Силах обороны юга.
Херсонщина, Крым
ВСУ расширают плацдара на левом берегу Днепра в Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал В. Зеленского, УНИАН

Бойцы Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области расширяют свой плацдарм. Оккупанты обстреливают украинские войска в районе Крынок из артиллерии и минометов.

Как сообщают в Силах обороны юга, за последние 24 часа штурмовых действий не проводили.

"Наши воины удерживают позиции, осуществляют меры по укреплению и расширению плацдарма на левобережье Днепра", - указано в сообщении.

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Также отмечено, что на юге ведется контрбатарейная борьба.

"Оккупанты проводят аэроразведку, применяют большое количество ударных дронов разных типов, а также впервые за десять дней решились направить управляемую авиабомбу с самолета тактической авиации, ударив в центр Херсона. Удар был по пятиэтажке, пострадал семилетний ребенок", - подчеркнули в Силах обороны.

Ситуация на левобережье Херсонщины

ВСУ не могут перебросить бронированную технику на левый берег Днепра Херсонской области, говорили в ОВА Херсонщины. Ситуация тяжелая, однако украинские воины продолжают удерживать плацдарм.

В ВСУ раскрыли планы по левобережью Херсонской области - председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что войска будут расширять плацдарм. Оккупанты уже сталкиваются с проблемами.

В небе над Херсонщиной после пуска ракеты по Украине исчез Су-34 российских оккупантов. Инцидент произошел 23 февраля. Сообщалось, что вражеский военный самолет мог рухнуть.

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ВСУ войска России Херсонская область война России и Украины
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