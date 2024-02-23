В небе над Херсонщиной после пуска ракеты по Украине исчез Су-34 – соцсети

Мониторинговая группа зафиксировала исчезновение российского истребителя-бомбардировщика на высоте 2000 метров над Геническим районом Херсонской области.

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Российский самолет Су-34 пропал с радаров после пуска ракет по Украине - наблюдатели / Википедия

Истребитель-бомбардировщик ВКС оккупантов агрессора России Су-34 исчез в небе над Херсонской областью после того, как враг запустил ракеты по территории Украины.

Как сообщает Мониторинговая группа Крымский ветер, вражеское военное воздушное судно перестало фиксироваться в воздухе на высоте 2000 метров над Геническим районом.

"Российский Су-34 после пуска ракеты по украинским городам пропал с экранов радаров, сообщает наш источник в ВСУ. Самолетопад продолжается?" – пишут наблюдатели. видео дня

Указано, что в 21:15 по киевскому времени был зафиксирован взлет борта Су-34 с аэродрома Ахтубинск, а уже в 22:20 он пропал с радара.

"К месту падения самолёта поехало не менее 4 пожарных автомобилей и машины скорой помощи", - пишет группа.

Что еще известно о возможном падении Су-34 на Херсонщине

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко также считает, что российский боевой самолет упал.

"А-50 не единственное, что сегодня отрицательно приземлилось. Херсонщина передаёт привет!" – написал эксперт.

Украина 23 февраля сокрушила самолет-разведчик А507

Бойцы Главного управления разведки Минобороны и Воздушных сил ВСУ в пятницу, 23 февраля, уничтожили самолет-разведчик ВКС РФ А50У. В Сети распространили кадры пожара на месте падения вражеского самолета. Он был сбит в районе Азовского моря.

Комментируя крушение А50У, в России заявили, что, мол, на месте падения боевой машины "горит камыш". Россияне назвали свой же самолет "неустановленным летательным объектом".

В Оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что рухнули 2 "летательных аппарата". Однако не уточнили, какие.

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