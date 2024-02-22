В ВСУ раскрыли планы по левобережью Херсонской области

Плацдарм бойцов ВСУ в Крынках Херсонской области создает серьезные проблемы для оккупантов России, сказал представитель Сухопутных войск Иван Тимочко.

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Бойцы ВСУ будут расширять плацдарм на левобережье Херсонщины - Сухопутные войска / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал В. Зеленского, УНИАН

Плацдарм Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра Херсонской области в Крынках в зоне огневой защиты и поддержки войск. Позиции по возможности будут расширяться. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что оккупанты сталкиваются с вызовами, поскольку их логистика идет через материковую Украину.

"Доехать до левого берега Днепра, с учетом контратак наших войск, это тоже некий квест для оккупантов. На самом деле не так все легко поставлять", - отметил Тимочко.

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Также он отметил, что снабжение херсонской группировки оккупантов через Крым также сталкивается с проблемами. Водные переправы с захваченного полуострова на материковую Украину уничтожены, есть проблемы и с флотом. Кроме того, нельзя назвать надежной артерией и Крымский мост, который перекрывают во время воздушной тревоги.

ВСУ могут расширить плацдарм на Херсонщине

По словам военного, Крынки являются очень важным плацдармом, и украинские войска будут его расширять, чтобы получить возможность для форсирования Днепра с целью переброски техники или использования барж.

"Произойдет ли это? Конечно, потому что территория удерживается россиянами. Если встанет вопрос расширять Херсонское направление, или потенциально наши войска будут иметь возможность, конечно, это будет использовано. В то же время для врага это представляет угрозу", - подчеркнул Иван Тимочко.

Ситуация на левобережье Херсонщины

Ранее морпехи подняли еще один флаг Украины в Крынках на левобережье Херсонщины. Бойцы добавили, что для освобождения региона нужно проделать еще много работы.

20 февраля министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу "доложил" директору Кремля Владимиру Путину о том, что Крынки якобы под контролем захватчиков. Эту информацию не подтвердили в среде российских военных пропагандистов.

Позже в Силах обороны Украины официально заявили, что ВСУ контролируют плацдарм в Крынках.

"Российско-оккупационные войска, не имея успеха в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов. Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - подчеркивалось в сообщении.

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