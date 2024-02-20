РФ врет, что выбила защитников Украины с левобережья Днепра: в ВСУ сделали заявление

Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу.

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Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Херсонской области/ коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ

Украинские воины продолжают удерживать плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. Российские оккупанты пытались проводить там штурмы, но не имели успеха.

После неуспешных штурмов российские захватчики начали распространять ложную информацию о том, что они якобы выбили защитников Украины с левобережья Днепра на Херсонщине. В Силах обороны юга Украины заявили, что такая информация, которую распространяет страна-агрессор Россия, не соответствует действительности.

"Важно! Российско-оккупационные войска, не имея успеха в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов. Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении. видео дня

В заявлении отмечается, что Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу.

"Осуществив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу", – отмечается в сообщении.

Заявление Шойгу о якобы "зачистке плацдарма"

Напомним, во вторник, 20 февраля, министр обороны страны-агрессора России заявил, якобы населенный пункт крынки на Херсонщине уже зачищен российскими войсками. Он отмечал, будто "по берегу Крынок уже стоят посты российских войск".

Ситуация на левобережье Херсонщины

Раньше в ВСУ рассказали о боях на левобережье Днепра. На левобережье Днепра наблюдается уменьшение количества атак со стороны российских оккупантов. В штурмах россияне несут большие потери и отступают, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Также ранее Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты на левобережье Днепра после штурмов возвращаются с потерями у 70% солдат. Украинские военные стойко держат оборону на левом берегу Херсонской области при любых погодных условиях и продолжают борьбу с оккупантами.

Напомним, ранее также сообщалось, что ВСУ укрепляют плацдарм в Крынках - морпехи подняли еще один флаг Украины. Удачными действиями отметились бойцы морской пехоты из 35-й отдельной бригады.

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