"Кассетки" ВСУ "разорвали" полигон оккупантов во время постройки: больше 60 "двухсотых"

"Военкоры" винят во всем командира 29-го армейского корпуса.

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ВСУ мощно ударили по оккупантам в Трудовском \ Коллаж Главреда. Фото: Телеграмм Дениса Казанского, "Тринадцатый", Стратком ВСУ

По полигону противника в Трудовском Волновахского района 20 февраля прилетели кассетные боеприпасы - в то время на территории было организовано построение российских оккупантов специально под приезд генерала, подтверждают кремлевские "военкоры".

По сообщению "военкора" РФ Егора Гузенко ("Тринадцатый"), в результате удара "задвухсотилось" 65 оккупантов. При этом это не окончательные данные - цифры могут быть намного выше, пишет пропагандист.

"Военкоры" винят во всем командира 29-го армейского корпуса генерал-майора Олега Моисеева.

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"Недавно, про "прекрасного" командарма Моисеева, даже Соловьев снял репортаж, уверен, что новоиспеченный "Герой "ДНР" сейчас будет защищать своего "фронтового" друга, но факт останется фактом. Он устроил это построение, он погубил парней", - говорится в посте Гузенко.

/ Скриншот Дениса Казанского

Раньше Главред писал, что в госпитале оккупированного Севастополя от полученных на войне против Украины ранений "задвухсотился" российский полковник, командующий 61-й отдельной бригадой морской пехоты Северного флота Магомедали Магомеджанов.

Накануне бойцы ВСУ поразили вражеский военный самолет. Его пилот, не думая о людях, направил машину не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной части Луганской области.

Кроме того, российские оккупанты провалили первое крупное наступление на Запорожском направлении. Силы противника нарвались на ответный удар ВСУ. Защитники уничтожили до двух десятков военной техники врага и ликвидировали около 70 захватчиков.

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