Блокада границы с Польшей: митингующие начали пропускать легковушки и автобусы в 3 пунктах

Польские митингующие ослабили ограничения движения возле границы с Украиной.

https://glavred.info/ukraine/blokada-granicy-s-polshey-mitinguyushchie-nachali-propuskat-legkovushki-i-avtobusy-v-3-punktah-10543475.html Ссылка скопирована

Польские забастовщики начали пропускать легковушки и автобусы в 3 пунктах пропуска на границе с Украиной/ коллаж: Главред, фото: скрин

Польские протестующие ослабили ограничения движения легковых автомобилей и автобусов в нескольких пунктах пропуска возле границы с Украиной.

Автобусы и легковушки начали частично пропускать в пунктах пропуска "Хребене – Рава-Русская" и "Долгобичув-Угринов". Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Отмечается, что забастовщики после 17:00 возобновили движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Хребене – Рава-Русская". Также протестующие выразили готовность каждый час пропускать по 1 грузовику в обоих направлениях.

видео дня

После 18:00 митингующие начали пропускать легковые автомобили и автобусы через пункт пропуска "Долгобычув-Угринов". В то же время в этом пункте протестующие собираются и в дальнейшем блокировать движение грузовых автомобилей – они планируют пропускать каждый час только по 4 грузовика на въезд в Украину и по 1 грузовику – на выезд из Украины.

"Также участники акции протеста готовы пропускать незначительное количество транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг". В частности, они планируют каждые 30 минут пропускать по 5 легковых автомобилей в обоих направлениях, каждый час по 1 грузовику на въезд в Польшу и по 3 грузовика на въезд в Украину. Автобусы в обоих направлениях будут пропускать в обычном режиме", – отметили в Госпогранслужбе Украины.

Поляки начали блокаду границы с Украиной

Ранее сообщалось, что польские фермеры объявили о полной блокаде украинских перевозок с 20 февраля. Они заявили, что заблокируют не только пограничные переходы между странами, но и доступ к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

20 февраля польские фермеры начали блокаду границы с Украиной. В частности, они перекрыли железную дорогу и высыпали зерно. Соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув заявил, что фермеры высыпали зерно "из-за эмоций", поскольку они не имеют влияния на ситуацию и выражают свою беспомощность.

ГПСУ назвала, где движение полностью перекрыли из-за блокады поляками границы с Украиной. На КПП "Медика-Шегини", "Долгобичув-Угринов", "Зосин-Устилуг", "Корчева-Краковец", и "Гребене-Рава-Русская" затруднено движение транспорта, сообщила ГПСУ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.