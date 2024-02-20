Застрелили и переехали автомобилем: стали известны детали убийства летчика РФ Кузьминова

Подозреваемые долго следили за пилотом РФ, что перешел на сторону Украины – изучали его распорядок дня и получили доступ к камерам в гараже, где тот парковался.

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Стали известны детали убийства летчика РФ Кузьминова/ коллаж: Главред, флото: скрин

Российского пилота Максима Кузьминова, который в прошлом году сбежал из страны-агрессора России в Украину и переправил сюда военный вертолет Ми-8, застрелили и переехали собственным авто в Испании.

Детали гибели российского летчика, перешедшего на сторону Украины, рассказали издания El País и El Español, а также агентство Europa Press.

В изданиях отмечают, что тело мужчины, у которого был украинский паспорт, нашли 13 февраля в Аликанте. Тело лежало на пандусе коммунального гаража.

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Отмечается, что мужчину застрелили и переехали его же автомобилем. Местная полиция официально не называет имени погибшего, однако источники газеты El País утверждают, что это именно Максим Кузьминов.

В то же время в издании Europa Press предполагают, что украинские документы погибшего мужчины могут быть поддельными. Правоохранители начали дополнительную проверку.

Газета El Español со ссылкой на свои источники, участвующие в следствии, сообщает, что уже известно о нескольких подозреваемых, но точное их количество не называется. Также в издании рассказали, что подозреваемые долго следили за Кузьминовым – они изучали его распорядок дня и получили доступ к камерам в гараже, где тот парковал свой автомобиль.

Убийство российского летчика Кузьминова

Напомним, 23 августа 2023 года представитель ГУР Министерства обороны Андрей Юсов рассказал, что на территории Украины приземлился российский вертолет Ми-8. Вражеский борт перегнал российский пилот Максим Кузьминов, который контактировал с украинской разведкой в течение шести месяцев, чтобы сбежать из России вместе с вертолетом. Спецоперация "Синица" состоялась 9 августа 2023 года. Летчику обещали новые документы и денежное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов.

В феврале 2024 года стало известно, что в Испании убили российского летчика, перешедшего на сторону Украины. В ГУР подтвердили смерть российского пилота Кузьминова, похитившего Ми-8 для Украины. Ранее испанские СМИ сообщали, что в городке Ла-Вильяхойоса в Аликанте найден погибшим 33-летний украинец. Гражданская гвардия начала расследование убийства.

Однако военный эксперт Михаил Жирохов рассказал о неожиданной версии "гибели" летчика РФ. Он отметил, что информация об убийстве Кузьминова в Испании может быть специальной операцией по его прикрытию.

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