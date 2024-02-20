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Совсем другая тактика: россияне продолжают наступление в районе Авдеевки - ВСУ

Юрий Берендий
20 февраля 2024, 17:42
В ВСУ отметили, что россияне после захвата Авдеевки значительно изменили тактику наступательных операций на этом направлении боевых действий.
Совсем другая тактика: россияне продолжают наступление в районе Авдеевки - ВСУ
Россияне продолжают наступление в районе Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Российские оккупанты продолжают использовать малые штурмовые группы для наступательных действий возле Авдеевки. По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, военные отбили почти десять атак возле разных населенных пунктов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"На Авдеевском направлении враг снова предпринимает попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами - здесь наши защитники и защитницы отбили 9 атак у Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского", - сказал Тарнавский.

Бригадный генерал подчеркнул, что противник на Запорожском направлении и в Донецкой области возобновил использование отравляющих веществ. В течение суток было зафиксировано четыре случая сброса гранат с химическим веществом, которое имеет слезоточиво-душительное действие.

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В то же время, представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона отметил, что наступательные действия россиян в районе Авдеевки можно воспринимать как разведку боем, а не полноценный штурм большими силами.

"Определенные попытки с их стороны наблюдаются, но это другая тактика, чем была задействована в Авдеевке. Это тактика малых штурмовых групп с применением небольшого количества бронетехники. Однако это другие условия, это поле, и здесь наши защитники и защитницы имеют немного больше преимущества на открытой местности. За прошедшие сутки было отражено 9 атак у Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского. Пока это можно воспринимать как "разведку боем", а не как развитие того наступления, которое противник вел в пределах населенного пункта", - рассказал Дмитрий Лиховий.

Российские военные уменьшили частоту авиаударов по всей зоне ответственности ОСУВ "Таврия". Такие действия врага могут быть связаны с уничтожением вражеской авиации за последние несколько дней.

"За минувшие сутки противник сократил активность авиации, и за все сутки нанес лишь 2 авиаудара на всей протяженности операционной зоны ОСУВ "Таврия", - говорится в заявлении.

Он отметил, что эти цифры значительно ниже по сравнению с показателями прошлой недели, когда ежедневно российские оккупационные войска наносили 73 удара по позициям Сил обороны Украины. Лиховий подчеркнул необходимость внимательно следить за дальнейшим развитием этой тенденции.

"Но "совпадение? Не думаю". Из-за успешной работы нашей ПВО на восточном направлении, когда одна за другой были поражены российские "сушки", в том числе и те, которые применяют управляемые авиабомбы", - добавил спикер.

Боевые действия на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытались атаковать позиции 224-й отдельной штурмовой бригады, используя 6 боевых машин пехоты и 1 танк. Информацию об этом обнародовали аналитики Центра DeepState. Вблизи населенного пункта Ласточкино, что находится за городом Авдеевка, украинским Вооруженным силам удалось уничтожить вражескую технику, отбить атаку и ликвидировать оккупантов.

Глава Военного комитета НАТО, лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов Роб Бауэр считает, что потеря Авдеевки в Донецкой области не должна преувеличиваться. С его точки зрения, с военной точки зрения, русские не взяли город, а лишь несколько сотен метров территории.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин отреагировал на ситуацию по выводу подразделений Вооруженных сил Украины из Авдеевки Донецкой области.

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война в Украине Ситуация в Авдеевке
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