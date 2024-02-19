"Пессимисты проигрывают войны": адмирал НАТО призвал не переоценивать потерю Авдеевки

Глава военного комитета НАТО, лейтенант-адмирал королевского флота Нидерландов Роб Бауэр считает, что не стоит переоценивать потерю Авдеевки в Донецкой области.
По его словам, с военной точки зрения россияне получили не город, а несколько сотен метров территории.
"В военном плане это не большая потеря. Они разрушили всю инфраструктуру. Поэтому нет города. Есть еще пара сотен метров", — сказал Бауэр в комментарии Foreign Policy.
Отмечается, что Россия захватила Авдеевку ценой огромных потерь. При этом страна-агрессор далека от победы в войне.
Издание отмечает со ссылкой на европейских военных чиновников и экспертов: ситуация на поле боя серьезная, но не настолько, что Украине грозит крах или даже большие неудачи на фронте.
"Пессимисты проигрывают войны. Украине тяжело? Да. Если бы вы спросили в 1942 году в Европе, как идет война, не думаю, что нашлось бы много оптимистов. Мы все равно победили", — сказал Бауэр.
Бывший сотрудник Министерства обороны США, а ныне аналитик в Атлантическом совете Кристофер Скалуба разделяет это мнение.
"Я не думаю, что это конец света. Не похоже, что россияне остановятся, но и украинцы тоже", — сказал он.
Выход ВСУ из Авдеевки
Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".
Российские силы понесли значительные потери в тяжелой технике и личном составе, во время попыток захватить Авдеевку. Они потеряли более 400 единиц техники. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.
Генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку российские оккупанты потеряли более 47 тысяч своих солдат.
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