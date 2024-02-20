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Дети ответят за родителей? В Раде скандал из-за выбора наказания для уклонистов

Алексей Тесля
20 февраля 2024, 16:35
На скандальное заявление Вадима Ивченко отреагировала Юлия Гришина.
Ивченко
Вадим Ивченко высказался на тему наказания уклонистов / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/vadym1ivchenko

Народный депутат от "Батькивщины", член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко прокомментировал вопрос наказания лиц, которые уклоняются от мобилизации.

В интервью изданию Telegraf он скептически оценил вариант блокировки счетов уклонистов.

"Можно другие найти меры. Человека оставить без денег, чтобы он где-то умирал, это неправильно. Но другие меры должны быть. Вы же как водитель штрафы получаете. Здесь то же самое: если вы не придерживались закона о военном учете, то должны нести ответственность", - подчеркнул нардеп.

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По его словам, в качестве мер воздействия, он предложил блокировать возможность пользоваться государственными услугами как уклонистам, так и их детям.

"Политическое руководство предлагает: если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать Родину и если не состоишь на военном учете, государство может отказывать тебе в услугах. Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз или ты сам не поступишь в вуз", - добавил Ивченко.

Что говорят в Раде

На заявление Ивченко о возможности блокирования возможности поступления в вузы детям уклонистов отреагировала член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, председатель подкомитета по вопросам высшего образования, заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Юлия Гришина.

По ее словам, никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование нет ни в действующем законодательстве, ни в каких-либо законопроектах.

"Лично поговорила с Вадимом Ивченко. Приведенные цитаты — это его личные размышления по поводу того, как государство может реагировать на факт уклонения от мобилизации. Которые еще и вырвали из контекста, потому что речь шла больше об ограничении возможности учиться за государственные средства", - подчеркнула нардеп.

Гришина добавила, что никаких подобных решений не принималось ни на уровне политического руководства, ни внутри профильного комитета, "потому что такая норма противоречила бы и Конституции, и здравому смыслу".

Мобилизация в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский озвучил новое заявление о мобилизации в Украине. Во время Мюнхенской конференции по безопасности было оглашено заявление президента Владимира Зеленского по поводу мобилизации.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что законопроект об усилении мобилизации могут принять до конца февраля, подписать в начале марта и тогда от вступит в силу в апреле. Депутаты имеют возможность подавать правки до 21 февраля, однако большое количество поправок может замедлить процесс рассмотрения законопроекта.

Как сообщалось ранее, 9 февраля Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на период мобилизации. Теперь ТЦК будут круглосуточно проводить медицинские осмотры и психологические обследования военнообязанных.

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мобилизация Верховная Рада Ивченко война России и Украины
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