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Усиление мобилизации в Украине: в Раде рассказали, когда закон будет принят

Юрий Берендий
12 февраля 2024, 13:39
В Раде отметили, что законопроект об усилении мобилизации в Украине окончательно вступит в силу в начале апреля 2024 года.
Усиление мобилизации в Украине: в Раде рассказали, когда закон будет принят
В Раде рассказали, когда закон будет принят закон о мобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что законопроект №10449 об усилении мобилизации возможно будет принят Верховной Радой Украины до конца февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц - в начале апреля. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, до 21 февраля депутаты будут иметь возможность подавать правки к законопроекту. В то же время, он отметил, что большое количество поправок может замедлить процесс рассмотрения законопроекта.

"Я уверен, что их (правок - ред.) будет много. Условно тысяча-две, а это большое количество. Каждая поправка - это две минуты пленарного времени. Условно, тысяча правок умножить на две минуты - это будет 2000 минут, а это значительно больше, чем заседает парламент в одну пленарную неделю", - пояснил Железняк.

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Кроме того, по словам народного депутата Украины Дмитрия Наталухи из фракции "Слуга народа", ведется обсуждение относительно возможности оплаты бронирования работников предприятий.

Он добавил, что такой подход позволяет в определенном смысле планировать поддержку Вооруженных сил Украины независимо от внешних факторов, таких как результаты выборов в США или настроения премьер-министра Венгрии.

"Если предоставить украинскому бизнесу возможность увеличить добровольно размер военного сбора в обмен на сохранение критического работника на своей должности, то мы говорим о возможности аккумулировать за год от 200 до 500 миллиардов гривен", - сказал он.

Однако, нардеп отметил, что сейчас такой подход находится лишь на стадии обсуждения.

Мобилизация в Украине

Напомним. как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на еще 90 дней.

В украинском парламенте рассматривается вопрос о внедрении "электронного сертификата защитника". Этот сертификат должен выдаваться военнообязанным гражданам для реализации "смарт-мобилизации". Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" и член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

Украинской армии не хватает боеприпасов, и она все еще чрезвычайно зависит от волонтеров для поставки боеприпасов. Об этом сообщил лейтенант ВСУ по имени Александр в интервью для BILD. Он признает, что ВСУ могут ответить только на две из десяти атак российских сил, поэтому армия нуждается в мобилизации.

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