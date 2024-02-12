Усиление мобилизации в Украине: в Раде рассказали, когда закон будет принят

В Раде отметили, что законопроект об усилении мобилизации в Украине окончательно вступит в силу в начале апреля 2024 года.

https://glavred.info/politics/usilenie-mobilizacii-v-ukraine-v-rade-rasskazali-kogda-zakon-budet-prinyat-10541045.html Ссылка скопирована

В Раде рассказали, когда закон будет принят закон о мобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что законопроект №10449 об усилении мобилизации возможно будет принят Верховной Радой Украины до конца февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц - в начале апреля. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, до 21 февраля депутаты будут иметь возможность подавать правки к законопроекту. В то же время, он отметил, что большое количество поправок может замедлить процесс рассмотрения законопроекта.

"Я уверен, что их (правок - ред.) будет много. Условно тысяча-две, а это большое количество. Каждая поправка - это две минуты пленарного времени. Условно, тысяча правок умножить на две минуты - это будет 2000 минут, а это значительно больше, чем заседает парламент в одну пленарную неделю", - пояснил Железняк. видео дня

Кроме того, по словам народного депутата Украины Дмитрия Наталухи из фракции "Слуга народа", ведется обсуждение относительно возможности оплаты бронирования работников предприятий.

Он добавил, что такой подход позволяет в определенном смысле планировать поддержку Вооруженных сил Украины независимо от внешних факторов, таких как результаты выборов в США или настроения премьер-министра Венгрии.

"Если предоставить украинскому бизнесу возможность увеличить добровольно размер военного сбора в обмен на сохранение критического работника на своей должности, то мы говорим о возможности аккумулировать за год от 200 до 500 миллиардов гривен", - сказал он.

Однако, нардеп отметил, что сейчас такой подход находится лишь на стадии обсуждения.

Мобилизация в Украине

Напомним. как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на еще 90 дней.

В украинском парламенте рассматривается вопрос о внедрении "электронного сертификата защитника". Этот сертификат должен выдаваться военнообязанным гражданам для реализации "смарт-мобилизации". Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" и член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

Украинской армии не хватает боеприпасов, и она все еще чрезвычайно зависит от волонтеров для поставки боеприпасов. Об этом сообщил лейтенант ВСУ по имени Александр в интервью для BILD. Он признает, что ВСУ могут ответить только на две из десяти атак российских сил, поэтому армия нуждается в мобилизации.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.